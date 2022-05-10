Не только подражают нацистам, но и увеличивают масштабы: как оккупанты депортируют людей и воруют зерно

Россия использует все способы оккупации нацистов: и убийства мирных обитателей, и создание фильтрационных лагерей, и депортацию тысячи людей. Так же, как и во время Второй мировой, захватчики вывозят зерно, а мужчин на оккупированных территориях — мобилизуют.

Российская армия игнорирует все возможные законы ведения международного права. Они не только повторяют зверства нацистов, но даже увеличивают масштабы преступлений.

Историк Александр Палий говорит, что во время Второй мировой войны в Ирпене было десять убитых жителей от рук немецких солдат, и жители не имели возможности эвакуироваться. Сейчас в Ирпене, несмотря на эвакуацию, известно о 500 погибших от рук российских оккупантов.

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Как нацисты, россияне принудительно депортируют украинцев. Из села Русская Лозовая под Харьковом в Россию, по подсчетам главы общества, вывезли от 1000 до 1200 жителей.

Из Мариуполя оккупанты вывезли уже полмиллиона человек, а перед тем допрашивали всех в фильтрационных центрах.

Напомним, 8 мая в Запорожье прибыла эвакуационная колонна из Мариуполя. В последний раз из оккупированного города удалось спасти 177 человек.