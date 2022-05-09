Истощенные, но счастливые! В Запорожье прибыли эвакуационные автобусы из Мариуполя

8 мая в Запорожье прибыла эвакуационная колонна, доставившая 177 мариупольцев. Часть из них — это люди, которые более двух месяцев спасались от обстрелов города в катакомбах Азовстали.

Больше суток они добирались до пункта назначения. Признаются: истощенные, но счастливые.

В цивилизацию! Потому что готовили на мангале, с 8 марта по 1 апреля некоторые не выходили из подвалов.

Сидели в подвале своей девятиэтажки в центре города и Елена с 13-летним сыном Валерием. Говорит — эвакуации ждали, словно чуда.

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Женщина признается: выйти из подвала получилось с третьей попытки.

Мы сидели в подвале, было очень шумно, очень опасно выходить. Мы не могли просто выйти даже. Вот в третий раз только, слава Богу, получилось.

Среди тех, кто прятался в подвалах Азовстали, была и Наталья — сотрудница предприятия. Говорит — чтобы не сойти с ума от отчаяния, она проводила для малышей конкурсы рисунков. В их бункере было восемь детей.

Чиновники признаются — рады, что очередной группе мариупольцев удалось выехать на свободную от оккупанта территорию. Потому что знают, что именно эти люди и противостояние мариупольцев спасли и Запорожье, и всю Украину.

По дороге к этим бусам должны были подсесть или присоединиться на легковых автомобилях все желающие жители временно оккупированных городов в Запорожье, а также мариупольцы, которые уже добрались до Бердянска. Однако рашисты запретили колонне останавливаться в пути.

Напомним, что 8 мая прошла и видеоконференция бойцов Азова с журналистами. Герои Мариуполя ответили на вопросы. Читай основные тезисы пресс-конференции бойцов Азова.