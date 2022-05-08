Украинские защитники из Мариуполя в воскресенье, 8 мая, дали пресс-конференцию, на которой рассказали о том, что на самом деле происходит на заводе Азовсталь и действительно ли удалось эвакуировать всех гражданских из бункеров разрушенного завода.
По подсчетам бойцов полка Азов, в Мариуполе погибли около 25 тысяч человек. В основном это гражданские.
Накануне власти заявили об успешной эвакуации всех гражданских с территории завода Азовсталь, впрочем, заместитель командира полка Азов Святослав Паламар (Калина) заявил, что окончательно нельзя утверждать, что с завода эвакуировали всех мирных жителей.
На территории предприятия есть завалы, неизвестно сколько людей находятся под ними, но спецтехники для того, чтобы их разобрать, нет.
Жаль, что у некоторых политиков нет такта, а есть только цинизм – цинизм о том, что это успешная операция по эвакуации гражданских – заявил Калина.
Жаль, что у некоторых политиков нет такта, а есть только цинизм – цинизм о том, что это успешная операция по эвакуации гражданских – заявил Калина.
Бойцы полка Азов без поддержки авиации и артиллерии уничтожили в Мариуполе около 2,5 тысяч российских военных, еще 5 тысяч получили ранения.
В Мариуполе россияне потеряли 15% войск, которые вторглись в Украину, — отметил офицер разведки полка Азов Илья Самойленко.
В Мариуполе россияне потеряли 15% войск, которые вторглись в Украину, — отметил офицер разведки полка Азов Илья Самойленко.
И это без учета потерь оккупантов, нанесенных другими воинскими частями или формированиями в городе Мариуполь.
По словам Ильи Самойленко, это “чувствительный вопрос”, поэтому чтобы не подвергать подразделение опасности сообщать об этом общественности невозможно.
По словам защитников Мариуполя, сейчас у них есть четыре варианта действий:
Наши защитники выбирают последний вариант. Обещают, что будут стоять до разрешения ситуации с Азовсталью. И подчеркивают: для настоящих защитников сдаться – неприемлемый вариант.
Мы не можем сделать россиянам такой подарок.
Мы не можем сделать россиянам такой подарок.
Напомним, что каждый из нас может поддержать защитников Мариуполя. Просто подпиши петицию о спасении бойцов Азова. Это займет совсем немного времени и ничего тебе не будет стоить.