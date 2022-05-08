Українські захисники, які боронять Маріуполь, у неділю, 8 травня, дали прес-конференцію, на якій розповіли про те, що насправді відбувається на заводі Азовсталь та чи дійсно вдалося звільнити всіх цивільних з бункерів зруйнованого заводу.

Про смерті цивільних в Маріуполі

За підрахунками бійців полку Азов, у Маріуполі загинули близько 25 тисяч людей. Переважно це цивільні.

Про евакуацію цивільних з Азовсталі

Напередодні влада заявила про евакуацію всіх цивільних з території заводу Азовсталь, втім заступник командира полку Азов Святослав Паламар (Калина) заявив, що остаточно не можна стверджувати, що з заводу евакуювали всіх цивільних.

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На підприємстві є завали, невідомо, хто перебуває під тими завалами, але спецтехніки для того, аби їх розібрати, немає.

Дуже шкода, що в деяких політиків немає такту, а є лише цинізм – цинізм про те, що це успішна операція з евакуації цивільних – заявив Калина.

Про кількість знищених військових РФ

Бійці полку Азов без підтримки авіації чи артилерії знищили в Маріуполі близько 2,5 тисяч російських військових, ще 5 тисяч отримали поранення.

У Маріуполі росіяни втратили 15% військ, що вдерлися в Україну, — зазначив офіцер розвідки полку Азов Ілля Самойленко.

І це без урахування втрат окупантів, яких завдали інші військові частини чи формування в місті.

Про кількість бійців Азову, що перебувають в Маріуполі

За словами Іллі Самойленка, це чутливе питання, тож аби не наражати підрозділ на небезпеку інформувати про це громадськість не планується.

Про перспективи для бійців Азову в Маріуполі

За словами захисників Маріуполя, зараз у них є чотири варіанти дій:

Скласти зброю і чекати на кінець: це буде швидка смерть від бомб або повільна — від голоду; Спробувати втекти, як боягузи, не думаючи про обов’язок та присягу; Здатися в полон; Стояти й боротися. Варіант, який гарантує життя і гідність кожному з бійців.

Наші захисники обирають останній варіант. Обіцяють, що стоятимуть до самого вирішення ситуації з Азовсталлю. І наголошують: для справжніх захисників здатися – неприйнятний варіант.

Ми не можемо зробити такий великий подарунок росіянам.

Нагадаємо, кожен із нас може підтримати захисників Маріуполя. Просто підпиши петицію про порятунок бійців Азову. Це займе зовсім трохи часу і ніщо тобі не коштуватиме.