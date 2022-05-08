Українські захисники, які боронять Маріуполь, у неділю, 8 травня, дали прес-конференцію, на якій розповіли про те, що насправді відбувається на заводі Азовсталь та чи дійсно вдалося звільнити всіх цивільних з бункерів зруйнованого заводу.
За підрахунками бійців полку Азов, у Маріуполі загинули близько 25 тисяч людей. Переважно це цивільні.
Напередодні влада заявила про евакуацію всіх цивільних з території заводу Азовсталь, втім заступник командира полку Азов Святослав Паламар (Калина) заявив, що остаточно не можна стверджувати, що з заводу евакуювали всіх цивільних.
На підприємстві є завали, невідомо, хто перебуває під тими завалами, але спецтехніки для того, аби їх розібрати, немає.
Дуже шкода, що в деяких політиків немає такту, а є лише цинізм – цинізм про те, що це успішна операція з евакуації цивільних – заявив Калина.
Дуже шкода, що в деяких політиків немає такту, а є лише цинізм – цинізм про те, що це успішна операція з евакуації цивільних – заявив Калина.
Бійці полку Азов без підтримки авіації чи артилерії знищили в Маріуполі близько 2,5 тисяч російських військових, ще 5 тисяч отримали поранення.
У Маріуполі росіяни втратили 15% військ, що вдерлися в Україну, — зазначив офіцер розвідки полку Азов Ілля Самойленко.
У Маріуполі росіяни втратили 15% військ, що вдерлися в Україну, — зазначив офіцер розвідки полку Азов Ілля Самойленко.
І це без урахування втрат окупантів, яких завдали інші військові частини чи формування в місті.
За словами Іллі Самойленка, це чутливе питання, тож аби не наражати підрозділ на небезпеку інформувати про це громадськість не планується.
За словами захисників Маріуполя, зараз у них є чотири варіанти дій:
Наші захисники обирають останній варіант. Обіцяють, що стоятимуть до самого вирішення ситуації з Азовсталлю. І наголошують: для справжніх захисників здатися – неприйнятний варіант.
Ми не можемо зробити такий великий подарунок росіянам.
Ми не можемо зробити такий великий подарунок росіянам.
Нагадаємо, кожен із нас може підтримати захисників Маріуполя. Просто підпиши петицію про порятунок бійців Азову. Це займе зовсім трохи часу і ніщо тобі не коштуватиме.