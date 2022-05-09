Виснажені, але щасливі! До Запоріжжя прибули евакуаційні автобуси з Маріуполя

8 травня до Запоріжжя прибула евакуаційна колона, що доправила 177 маріупольців. Частина з них — це люди, які понад два місяці рятувалися від обстрілів міста загарбниками у катакомбах Азовсталі.

Більш як добу вони добиралися до пункту призначення. Зізнаються — виснажені, але щасливі.

В цивілізацію! Тому що готували на мангалі. З 8 березня по 1 квітня дехто не виходив з підвалів.

Сиділи в підвалі своєї дев’ятиповерхівки в середмісті й пані Олена з 13-річним сином Валерієм. Каже — евакуації чекали, наче дива.

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Жінка зізнається: вийти з підвалу вийшло аж із третьої спроби.

Ми сиділи в підвалі, було дуже шумно, дуже небезпечно виходити. Ми не могли просто вийти навіть. Ось на третій раз тільки, дякувати Богу, вдалося. Серед тих, хто ховався у підвалах Азовсталі, була і Наталія — співробітниця підприємства. Каже — щоб не збожеволіти через відчай, вона проводила для малечі конкурси малюнків. У їхньому бункері було восьмеро дітей.

Посадовці зізнаються — тішаться, що черговій групі маріупольців вдалося виїхати на вільну територію. Бо знають, що саме ці люди й супротив маріупольців врятував і Запоріжжя, і всю Україну.

Дорогою до цих бусів мали підсісти або долучитися на легкових автомобілях усі охочі мешканці тимчасово окупованих міст на Запоріжжі, а також маріупольці, які вже дісталися Бердянська. Втім, рашисти заборонили колоні зупинятися.

Нагадаємо, що 8 травня відбулася і відеоконференція бійців Азову з журналістами. Герої Маріуполя відповіли на запитання. Читай основні тези прес-конференції бійців Азову.