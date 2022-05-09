Україна

Виснажені, але щасливі! До Запоріжжя прибули евакуаційні автобуси з Маріуполя

Андрій Почтєв 09 Травня 2022, 11:00

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