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Скасування держрегулювання цін на пальне — чим такий крок Кабміну допоможе у подоланні дефіциту

Олена Яковлєва, редакторка сайту 18 Травня 2022, 21:31

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