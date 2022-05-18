Скасування держрегулювання цін на пальне — чим такий крок Кабміну допоможе у подоланні дефіциту

Кабінет міністрів України скасував регулювання цін на пальне. З одного боку це може допомогти розв’язати проблему дефіциту пального на ринку.

Адже деякі АЗС мають у резерві достатньо бензину, але не хочуть його продавати за цінами, встановленими урядом. Під час війни це не рентабельно.

Проте з іншого боку таке рішення неминуче призведе до підняття ціни на паливо. Директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн розповідає, що так попит людей на паливо зменшиться, а отже й зникнуть черги до АЗС.

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Ринок стабілізується та наповниться ресурсом, після чого знову можна буде повернутись до регулювання ціни.

Я думаю, що на це знадобиться не менше двох місяців за умови відсутності “сюрпризів”. Адже ми живемо в час, коли постійно щось літає, відтак ми щось втрачаємо, а щось набуваємо, — говорить Куюн.

Нині Україна повністю переналаштовується на нову схему постачання пального, адже через війну втратила 97% джерел ресурсів. Експерти впевнені, що для будь-якої країни це був би шок.

Зараз ми завозимо пальне виключно через ЄС наземним шляхом. Міністерка економіки Юлія Свириденко розповідає, що черг на польському кордоні немає завдяки “зеленому” коридору. Тож за 17 днів травня вдалось імпортувати такий обсяг пального, як за весь квітень (190 тисяч тонн).

Чому Кабмін раніше не скасував регулювання цін?

— Державне регулювання дало нам відчути тільки на третьому місяці війни, що в нас є дефіцит пального, і зрозуміти, що наші ціни протягом березня-квітня були нижчі, ніж європейські.

Це при тому, що ми вже на той час імпортували європейський продукт, — пояснює Свириденко.

Тому, на думку міністерки економіки, на початковому етапі війни держрегулювання цін було правильним рішенням.

Тепер же ми виходимо на другий етап, тож українським операторам потрібно не тільки наситити ринок ресурсом, а й зробити запаси принаймні на 15 діб (довоєнний рівень).

А якщо ти не хочеш дарма стояти у величезних чергах на АЗС, карта заправок від ЛУН підкаже в онлайн-режимі, де в Україні є пальне.