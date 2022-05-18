Lifestyle

Київ пересідає на велосипеди та електротранспорт — чи пішла паливна криза на користь

Анастасія Грубрина, практикантка сайту Олександр Мужичук 18 Травня 2022, 07:00

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