Київ пересідає на велосипеди та електротранспорт — чи пішла паливна криза на користь

Через паливну кризу Київ перетворюється на справжній рай для велосипедистів та власників електротранспорту. Навіть на центральних вулицях української столиці, де постійно були затори, автівок тепер значно менше.

Через брак та ціну палива автомобілісти пересідають на велосипеди та електротранспорт. Власник веломайстерні Віктор ділиться:

Сусід, який їздив до кіоску на машині, тепер пересів на велосипед. Буде спортсменом, схудне.

Для когось велосипед став єдиним способом дістатись на роботу, оскільки курсування громадського транспорту повністю не відновилося.

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Купив велосипед на останні гроші, аніскільки не шкодую. Людей на велосипедах стає все більше, — розповідають містяни.

Ситуація з паливом у Києві

Під час війни Україна втратила білоруські та російські ресурси постачання пального. Країна-агресор заблокувала морські порти, зруйнувала кременчуцький НПЗ та півтора десятка нафтобаз.

Тому уряду довелося швидко налагоджувати постачання палива з ЄС.

Впоратися з кризою на державному рівні поки не вдається. Ціни на деяких заправках сягають 60 грн за літр, а на багатьох АЗС паливо відсутнє взагалі.

Проблему ускладнює паніка людей та високий попит серед населення. За оптимістичними прогнозами, ситуація стабілізується цього місяця, за песимістичними — паливна криза триватиме до осені.

Тим часом в Україні зростає попит на електромобілі. На станціях швидкої підзарядки навіть виник брак електрики.

А коли з’явиться пальне у Києві — ми розповідали раніше.