Коли у Києві з’явиться паливо — Микола Поворозник про усі нюанси

В Україні не збавляє масштабу паливна криза — щодня до автозаправок вишиковуються кілометрові черги. Як довго це триватиме та які нюанси із пальним існують зараз у столиці, розповів перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

Насамперед питання пального стосується міського транспорту — його розгалуженістю у Києві. Також постає питання, чи зростуть ціни на квитки (на метрополітен, до прикладу, який незабаром повернеться до платного перевезення) через дефіцит пального.

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Микола Поворозник запевняє, що ціна за проїзд точно не зміниться через пальне. А стосовно наявності пального на автозаправних станціях він наголосив, що країна перейшла на військові рейки, і про це не варто забувати.

Це все дуже взаємопов’язано. З 24 лютого ми живемо з іншими правилами та з іншими пріоритетами, і питання забезпечення пального також змінило свої акценти. Все працює за першочерговістю, решта — питання ринку.

Заступник голови КМДА нагадує: щоразу, коли виникає запитання: де пальне, варто пам’ятати про повністю знищену логістику та станції зберігання нафтопродуктів.

Не секрет, що 80% нафтопродуктів завозилося з Білорусі. І це також потрібно змінювати — на це потрібен час.

Щодо термінів Микола Поворозник обережний. Каже, що за кілька тижнів ситуація має налагодитися остаточно.

Я думаю, до кінця цього місяця у місті Києві поблем із пальним не буде.

Нагадаємо, декількома днями раніше міський голова Віталій Кличко дозволив містянам повертатися до Києва. Яка небезпека все ще залишається у Києві — читай у матеріалі.