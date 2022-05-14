Коли у Києві з’явиться паливо — Микола Поворозник про усі нюанси

В Україні не збавляє масштабу паливна криза — щодня до автозаправок вишиковуються кілометрові черги. Як довго це триватиме та які нюанси із пальним існують зараз у столиці, розповів перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.
Насамперед питання пального стосується міського транспорту — його розгалуженістю у Києві. Також постає питання, чи зростуть ціни на квитки (на метрополітен, до прикладу, який незабаром повернеться до платного перевезення) через дефіцит пального.
Микола Поворозник запевняє, що ціна за проїзд точно не зміниться через пальне. А стосовно наявності пального на автозаправних станціях він наголосив, що країна перейшла на військові рейки, і про це не варто забувати.
Це все дуже взаємопов’язано. З 24 лютого ми живемо з іншими правилами та з іншими пріоритетами, і питання забезпечення пального також змінило свої акценти. Все працює за першочерговістю, решта — питання ринку.
Це все дуже взаємопов’язано. З 24 лютого ми живемо з іншими правилами та з іншими пріоритетами, і питання забезпечення пального також змінило свої акценти. Все працює за першочерговістю, решта — питання ринку.
Заступник голови КМДА нагадує: щоразу, коли виникає запитання: де пальне, варто пам’ятати про повністю знищену логістику та станції зберігання нафтопродуктів.
Не секрет, що 80% нафтопродуктів завозилося з Білорусі. І це також потрібно змінювати — на це потрібен час.
Не секрет, що 80% нафтопродуктів завозилося з Білорусі. І це також потрібно змінювати — на це потрібен час.
Щодо термінів Микола Поворозник обережний. Каже, що за кілька тижнів ситуація має налагодитися остаточно.
Я думаю, до кінця цього місяця у місті Києві поблем із пальним не буде.
Я думаю, до кінця цього місяця у місті Києві поблем із пальним не буде.
Нагадаємо, декількома днями раніше міський голова Віталій Кличко дозволив містянам повертатися до Києва. Яка небезпека все ще залишається у Києві — читай у матеріалі.