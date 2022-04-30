От якби була карта, щоб знати, на яких АЗС Києва є пальне… Тримай і збережи собі!

Російські загарбники цілеспрямовано знищують інфраструктуру України для виробництва, постачання і зберігання пального, тим самим намагаючись послабити нашу армію. Пальне закуповують з Європи й власники АЗС запевняють, що їм невигідно продавати паливо за ціною, максимальну планку якої встановила влада. Як результат — на багатьох заправках спостерігаються черги та зростання цін.
Тому Київська міська державна адміністрація створила онлайн-карту, на якій можна перевірити наявність пального на АЗС Києва.
Останні три тижні росіяни гатять по паливній структурі України. Так загарбники знищили Кременчуцький нафтопереробний завод, який був основним виробником пального в Україні, а також низку великих нафтобаз зі значними запасами пального.
Зараз постачання пального йде з країн ЄС, проте це значно дорожче, а також є певні логістичні проблеми.
Утім президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні від 29 квітня розповів, що уряд працює над розв’язанням проблеми дефіциту на ринку пального. Він заявив, що протягом тижня-двох буде забезпечена система постачання пального в Україну, яка зможе не допускати дефіциту.
До повномасштабної війни дві третини пального на наших заправках були з Росії та Білорусі. Тепер майже усе завозять з Європи залізницею та бензовозами, адже наші порти заблокували окупанти. Читай, чи здорожчає пальне в Україні.