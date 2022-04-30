От якби була карта, щоб знати, на яких АЗС Києва є пальне… Тримай і збережи собі!

Олена Яковлєва, редакторка сайту 30 Квітня 2022, 13:36
Онлайн-карта для перевірки наявності пального на АЗС Києва
Фото: Unsplash

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