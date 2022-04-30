Вот если бы была карта, чтобы знать, на каких АЗС Киева есть горючее… Держи и сохрани себе!

Российские захватчики целенаправленно уничтожают инфраструктуру Украины для производства, снабжения и хранения горючего, тем самым пытаясь ослабить нашу армию. Горючее закупают из Европы и владельцы АЗС уверяют, что им невыгодно продавать топливо по цене, максимальную планку которой установили власти. Как результат, на многих заправках наблюдаются очереди и рост цен.
Поэтому Киевская городская государственная администрация создала онлайн карту, на которой можно проверить наличие горючего на АЗС Киева.
Последние три недели россияне бьют по топливной структуре Украины. Так захватчики уничтожили Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, являвшийся основным производителем горючего в Украине, а также ряд крупных нефтебаз со значительными запасами горючего.
Сейчас поставка топлива идет из стран ЕС, однако это значительно дороже, а также есть определенные логистические проблемы.
Впрочем, президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении от 29 апреля рассказал, что правительство работает над решением проблемы дефицита на рынке горючего. Он заявил, что в течение недели-двух будет обеспечена система поставки горючего в Украину, которая сможет не допускать дефицита.
До полномасштабной войны две трети горючего на наших заправках были из России и Белоруссии. Теперь почти все завозят из Европы по железной дороге и бензовозам, ведь наши порты заблокировали оккупанты. Читай, подорожает ли горючее в Украине.