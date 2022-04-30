Вот если бы была карта, чтобы знать, на каких АЗС Киева есть горючее… Держи и сохрани себе!

Елена Яковлева, редактор сайта 30 апреля 2022, 13:36
Онлайн-карта для перевірки наявності пального на АЗС Києва
Фото: Unsplash

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