Вот если бы была карта, чтобы знать, на каких АЗС Киева есть горючее… Держи и сохрани себе!

Российские захватчики целенаправленно уничтожают инфраструктуру Украины для производства, снабжения и хранения горючего, тем самым пытаясь ослабить нашу армию. Горючее закупают из Европы и владельцы АЗС уверяют, что им невыгодно продавать топливо по цене, максимальную планку которой установили власти. Как результат, на многих заправках наблюдаются очереди и рост цен.

Поэтому Киевская городская государственная администрация создала онлайн карту, на которой можно проверить наличие горючего на АЗС Киева.

Онлайн-карта АЗС Киева, где есть бензин

Последние три недели россияне бьют по топливной структуре Украины. Так захватчики уничтожили Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, являвшийся основным производителем горючего в Украине, а также ряд крупных нефтебаз со значительными запасами горючего.

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Сейчас поставка топлива идет из стран ЕС, однако это значительно дороже, а также есть определенные логистические проблемы.

Впрочем, президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении от 29 апреля рассказал, что правительство работает над решением проблемы дефицита на рынке горючего. Он заявил, что в течение недели-двух будет обеспечена система поставки горючего в Украину, которая сможет не допускать дефицита.

До полномасштабной войны две трети горючего на наших заправках были из России и Белоруссии. Теперь почти все завозят из Европы по железной дороге и бензовозам, ведь наши порты заблокировали оккупанты. Читай, подорожает ли горючее в Украине.