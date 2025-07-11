Истории Рассказы

Я махала им от сердца: военнослужащие приехали поблагодарить девочку, которая встречала их дома

Юлия Хоменко, редактор сайта 11 июля 2025, 19:00
Я махала им от сердца: военнослужащие приехали поблагодарить девочку, которая встречала их дома

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