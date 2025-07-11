Я махала им от сердца: военнослужащие приехали поблагодарить девочку, которая встречала их дома

В приграничном селе Черниговской области, где до сих пор слышен глухой отголосок войны, живет восьмилетняя Лиза Остапенко. Как только над дорогой поднимается пыль и появляется кортеж с проблесковыми маячками — девочка выбегает к обочине с сине-желтым флагом в руках. Она встречает украинских защитников, только что вернувшихся из российского плена.

Она делает это не по обязанности, а по зову сердца. Ее приветствие — первое, что видят бойцы на родной земле после ужаса неволи. Ее историю рассказало медиа Шо там.

Лиза пережила оккупацию

Лизе было всего пять, когда началась полномасштабная война. В феврале 2022 года поселок, где она живёт с родителями, оказался в оккупации. Именно тогда семья начала помогать: сначала гражданским, а затем и украинским военным. Они готовили пирожки, собирали посылки, плели маскировочные сети, делали окопные свечи.

И хотя тогда Лизе никто не объяснял, зачем все это — она почувствовала сердцем: помогать — важно.

Мы никогда не заставляли ее ничего делать. Она сама проявила инициативу. У Лизы врожденная эмпатия, — рассказывает мама девочки, Нелли Викторовна.

Девочка с флагом встречает героев

Впервые Лиза вышла к дороге с флагом летом 2024 года.

Тогда об обменах пленных ещё почти не писали, многие люди не выходили встречать колонны, да и не знали, кого именно везут домой.

Семья Лизы случайно увидела проезжающий автобус с освобожденными защитниками — и с тех пор не пропускает ни одной колонны.

Дождь, жара, ветер — Лиза всегда ждет. Она знает, насколько это важно, — говорит ее мама.

Освобожденные бойцы приехали сказать спасибо

Этой весной Лизу ожидал неожиданный визит. Пятеро бойцов, защищавших Чернобыльскую АЭС и проведших три года в плену, нашли ее семью и 3 июля приехали поблагодарить лично.

Вместе с ними приехали две женщины с детьми — их мужья все еще находятся в российском плену.

Мы не ожидали такого количества гостей и такого тёплого праздника, — вспоминает мама.

Лиза не смогла сдержать слез — но это были слезы счастья. Видео их встречи, выложенное в TikTok, набрало более 1,7 миллиона просмотров.

Люди со всей Украины писали слова благодарности девочке — за доброту, веру и за то, что она напомнила: даже детская улыбка может лечить раны войны.

Село теперь встречает вместе с ней

Сегодня Лиза продолжает выходить на обочину — уже не одна. К доброй традиции присоединилось все село: взрослые и дети выходят к дороге, кто-то с плакатами, кто-то с цветами. Но первой всегда была она.

Ее жест — это не просто патриотизм. Это человечность. И напоминание о том, что Украина — это люди, которые умеют ждать, встречать и любить, — говорят военные, которых она приветствовала.

Главное фото: медиа Шо там.

Ранее мы писали о шокирующем случае, когда российские военные открыли огонь по своим же товарищам, которые сдались в плен. Подробнее о трагедии и её последствиях для военнослужащих читайте в нашем материале.

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