Благодарен Соединенным Штатам, президенту Байдену и Конгрессу – видеообращение Владимира Зеленского 29 апреля

Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное видеообращение к украинцам и миру 29 апреля.

— Благодарен Соединенным Штатам, президенту Байдену и Конгрессу за аналог знаменитой программы ленд-лиза, которая очень помогла борьбе с нацистами во времена Второй мировой войны, — говорит президент Украины.

Он уверен, что ленд-лиз поможет Украине и всему свободному миру преодолеть идейных наследников нацистов, развязавших войну против нас.

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— Ленд-лиз и другие программы поддержки Украины — это конкретное доказательство того, что свобода и сейчас умеет защищаться от тирании.

Главное из обращения Зеленского 29 апреля:

Жесткая ситуация в Харьковской области. Но у наших военных, у наших разведчиков есть важные тактические успехи.

На Донбассе постоянные жестокие бомбардировки, удары по инфраструктуре и жилым районам свидетельствуют о том, что Россия хочет сделать эту территорию безлюдной.

В Мариуполе, который был одним из самых развитых в регионе, русский концлагерь среди руин. И порядки оккупантов в той части, которую они, к сожалению, контролируют, циничнее того, что делали нацисты на захваченной территории востока Европы.

Правительство Украины рассмотрело вопрос ликвидации дефицита на рынке горючего. Очереди и рост цен на заправках есть во многих областях. Оккупанты целенаправленно уничтожают инфраструктуру для производства, поставки и хранения горючего, блокируют наши порты. В течение недели-двух будет обеспечена система поставки топлива в Украину, которая сможет не допускать дефицита.

Сейчас уже 27 иностранных дипломатических представительств трудятся в столице. Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс сегодня тоже вернулась в Киев.

Любые попытки перевести нашу территорию в административную, валютную или любую другую систему России будут означать только одно: сама Россия от этого и пострадает. Наши ответы, санкции и другое реагирование свободного мира на агрессивные действия России не заставят себя ждать.

В Белом зале Героев Украины в Мариинском дворце вручены награды нашим защитникам и членам семей погибших воинов.

Смотри полное обращение Зеленского 29 апреля:

Напомним, что ранее мы более подробно рассказывали, что такое программа ленд-лиза.