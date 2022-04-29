Благодарен Соединенным Штатам, президенту Байдену и Конгрессу – видеообращение Владимира Зеленского 29 апреля

Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное видеообращение к украинцам и миру 29 апреля.
— Благодарен Соединенным Штатам, президенту Байдену и Конгрессу за аналог знаменитой программы ленд-лиза, которая очень помогла борьбе с нацистами во времена Второй мировой войны, — говорит президент Украины.
Он уверен, что ленд-лиз поможет Украине и всему свободному миру преодолеть идейных наследников нацистов, развязавших войну против нас.
— Ленд-лиз и другие программы поддержки Украины — это конкретное доказательство того, что свобода и сейчас умеет защищаться от тирании.
Напомним, что ранее мы более подробно рассказывали, что такое программа ленд-лиза.