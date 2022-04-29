Вдячний Сполученим Штатам, президенту Байдену і Конгресу. Відеозвернення Володимира Зеленського 29 квітня

Президент України Володимир Зеленський записав традиційне відеозвернення до українців та світу 29 квітня.
— Вдячний Сполученим Штатам, президенту Байдену і Конгресу за аналог знаменитої програми ленд-лізу, яка дуже допомогла боротьбі проти нацистів у часи Другої світової війни, — каже президент України.
Він впевнений, що ленд-ліз допоможе Україні та всьому вільному світу подолати ідейних спадкоємців нацистів, які розв’язали війну проти нас.
— Ленд-ліз та інші програми підтримки України — це конкретний доказ того, що свобода й нині вміє захищатися від тиранії.
Нагадаємо, що раніше ми детальніше розповідали, що таке програму ленд-лізу.