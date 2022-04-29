Україна

Вдячний Сполученим Штатам, президенту Байдену і Конгресу. Відеозвернення Володимира Зеленського 29 квітня

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 29 Квітня 2022, 22:02
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