Вдячний Сполученим Штатам, президенту Байдену і Конгресу. Відеозвернення Володимира Зеленського 29 квітня

Президент України Володимир Зеленський записав традиційне відеозвернення до українців та світу 29 квітня.

— Вдячний Сполученим Штатам, президенту Байдену і Конгресу за аналог знаменитої програми ленд-лізу, яка дуже допомогла боротьбі проти нацистів у часи Другої світової війни, — каже президент України.

Він впевнений, що ленд-ліз допоможе Україні та всьому вільному світу подолати ідейних спадкоємців нацистів, які розв’язали війну проти нас.

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— Ленд-ліз та інші програми підтримки України — це конкретний доказ того, що свобода й нині вміє захищатися від тиранії.

Головне зі звернення Зеленського 29 квітня:

Жорстка ситуація на Харківщині. Але у наших військових, у наших розвідників є важливі тактичні успіхи.

На Донбасі постійні жорстокі бомбардування, удари по інфраструктурі та житловим районам свідчать про те, що Росія хоче зробити цю територію безлюдною.

В Маріуполі, який був одним з найбільш розвинутих в регіоні, російський концтабір посеред руїн. І порядки окупантів в тій частині, яку вони, на жаль, контролюють, цинічніші від того, що робили нацисти на захопленій території сходу Європи.

Уряд України розглянув питання ліквідації дефіциту на ринку пального. Черги й зростання цін на заправках є в багатьох областях. Окупанти цілеспрямовано знищують інфраструктуру для виробництва, постачання і зберігання пального, блокують наші порти. Протягом тижня-двох буде забезпечена така система постачання пального в Україну, яка зможе не допускати дефіциту.

Зараз уже 27 іноземних дипломатичних представництв працюють в столиці. Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс сьогодні теж повернулася в Київ.

Будь-які спроби перевести нашу територію в адміністративну, валютну чи будь-яку іншу систему Росії означатимуть тільки одне: сама Росія від цього і постраждає. Наші відповіді, санкції та інше реагування вільного світу на агресивні дії Росії не забаряться.

У Білій залі Героїв України в Маріїнському палаці вручено нагороди нашим захисникам та членам родин загиблих воїнів.

Дивись повне відео звернення Зеленського 29 квітня:

Нагадаємо, що раніше ми детальніше розповідали, що таке програму ленд-лізу.