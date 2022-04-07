Будет ли дефицит топлива в Украине и какие цены нас ждут

Враг каждый день обстреливает наши нефтебазы, уничтожил и единственный действующий нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге.
Поставлять горючее сложно еще и из-за заблокированных морских портов.
Так оккупанты пытаются не только оставить без топлива нашу военную технику, но и сорвать посевную и повлечь за собой гуманитарную катастрофу.
До полномасштабной войны две трети горючего на наших заправках были из России и Беларуси.
Теперь почти все завозят из Европы. Железной дорогой и бензовозами. Ведь наши порты заблокировали оккупанты.
Мы теперь завозим в основном из Литвы, плюс доставка дорого стоит, потому что нужно платить за все автобаны, проезды, – рассказывает совладелец небольшой сети заправок в Закарпатье Михаил Попович.
Мы теперь завозим в основном из Литвы, плюс доставка дорого стоит, потому что нужно платить за все автобаны, проезды, – рассказывает совладелец небольшой сети заправок в Закарпатье Михаил Попович.
Подорожало и горючее в Европе. Около четверти нефти в Евросоюз поступает из России. Но из-за агрессии рашистов европейские компании бойкотируют их кровавую нефть.
Танкеры россиян не пускают в порты и даже не позволяют дозаправиться. Пока российской нефти ищут замену, США решили продавать свою из резервов, чтобы стабилизировать цены.
Вскоре на наших заправках появится и американский дизель. В первый раз в истории.
Будет ли дефицит горючего и какие цены нас ждут, смотрите подробнее в сюжете.
Кстати, раньше мы рассказывали водителям, что делать, если кончился бензин.