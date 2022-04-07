Чи буде дефіцит пального в Україні і які ціни на нас чекають

Ворог щодня обстрілює наші нафтобази, знищив і єдиний чинний нафтопереробний завод у Кременчуці.
Постачати пальне складно ще й через заблоковані морські порти.
Так окупанти намагаються не лише залишити без палива нашу військову техніку, а й зірвати посівну та спричинити гуманітарну катастрофу.
До повномасштабної війни дві третини пального на наших заправках були з Росії та Білорусі.
Тепер майже усе завозять з Європи. Залізницею та бензовозами. Адже наші порти заблокували окупанти.
Ми тепер завозимо в основному з Литви, плюс доставка дорого коштує, бо треба платити за всі автобани, проїзди, — розповідає співвласник невеликої мережі заправок на Закарпатті Михайло Попович.
Ми тепер завозимо в основному з Литви, плюс доставка дорого коштує, бо треба платити за всі автобани, проїзди, — розповідає співвласник невеликої мережі заправок на Закарпатті Михайло Попович.
Подорожчало і пальне в Європі. Близько чверті нафти в Євросоюз надходить з Росії. Але через агресію рашистів європейські компанії бойкотують їхню криваву нафту.
Танкери окупантів не пускають у порти й навіть не дозволяють дозаправитись. Поки російській нафті шукають заміну, США вирішили продавати свою з резервів, щоб стабілізувати ціни.
Уже невдовзі на наших заправках з‘явиться й американський дизель. Вперше в історії.
То чи буде дефіцит пального і які ціни на пальне в Україні на нас чекають, дивіться детальніше у сюжеті.
До речі, раніше ми розповідали водіям, що робити, якщо закінчився бензин.