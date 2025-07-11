Фронт. Главное: гонки с “буханками” возле Лимана и дроны из 10 кг тротила — новости этой недели

Очередная непростая неделя для Украины — враг продолжал убивать гражданских и демонстрировать силу на беззащитных городах. Похоже, США вновь переосмыслили действия россиян, именно поэтому и возобновили поставки оружия Украине.

Но и нам не стоит терять бдительности. Военные нуждаются в надежном тыле, а не только крепких договорах с партнерами. Наши донаты для Вооруженных Сил не менее важны.

Вікна-новини продолжают цикл публикаций Фронт. Главное. Публикуем краткий дайджест событий на фронте, которые случились в течение недели 7-11 июля 2025 года.

Самые горячие участки

Новопавловское направление

На Новопавловском направлении россияне уже традиционные уходят в штурмы малыми группами. Об этом в эфире Армия TV рассказал Евгений Скачко, сержант батальона беспилотных систем 110-й отдельной механизированной бригады имени Марка Безручко.

Он добавил, что массовых механизированных штурмов в зоне ответственности подразделения не происходит. Замечают определенное количество выезжающих БМП, которые пытаются высадить штурмовиков. Но это разовые случаи, а такую ​​технику сразу сжигают.

Одиночные группы по 3-4 штурмовика идут по полям, посадкам и пытаются закрепиться. Есть случаи, когда до деревень доходят одиночные оккупанты, которые так и остаются в домах.

— Оккупанты очень часто используют дома покинутые украинцами, которые эвакуируются из зоны боевых действий. Они используют их в качестве КСП или укрытия. Находим, отслеживаем, где они прячутся. Должны уничтожать все укрытия, которые только возможны, чтобы враг не мог спрятаться.

Лиманское направление

На Лиманском направлении пилоты батальона SIGNUM 53-й ОМБр имени князя Владимира Мономаха уничтожили ряд вражеской техники, в частности КамАЗ, “буханку” с пехотой и “Ниву”. Этот транспорт упорно продолжал ездить по одному и тому же маршруту под прицелами бойцов бригады.

— Враг упорно ездит по тем же маршрутам. Кажется, им просто удобно и безразлично, что дорога ведет прямо под наши прицелы, говорится в сообщении.

В подразделе рассказали о “пассажиров”. КамАЗ “гнал, как на соревнованиях”, пока не встретился с пилотом батальона.

“Буханка” была набита “не провиантом, а мясом”.

Куда-то торопилась. Не успела, — добавили в бригаде.

— Нива старая, уставшая, но еще ползла. Не доехала. Теперь она музейный экспонат где-то на обочине войны.

Краматорское направление

На Краматорском направлении враг не оставляет попыток захватить Краматорск, Дружковку, Константиновку и другие города.

РФ атакует тылы и штурмует передовые позиции, рассказал главный сержант батальона Black Raven 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр Сергей Кардаш.

Продолжаются постоянные штурмы малыми и средними группами со всех сторон. Россияне отрабатывают дронами-камикадзе, КАБами и реактивными системами залпового огня по Константиновке, Дружковке и Краматорске.

— Раньше было 2-3 попытки, сейчас это постоянно. То есть сутки идут маленькие накопления и маленькие штурмы. Я думаю, это то направление, которое им очень нужно.

Возле Константиновки что-то там получалось дело, поэтому они хотят развивать успех и бросают сюда. Максимально гонят все, что есть.

Южно-Слобожанское направление

Начальник штаба 13-й бригады НГУ Хартия Андрей Помагайбус отметил, что россияне пытаются прощупать слабые места в линии обороны. Если находят, то пробуют прорываться и уходят в штурм парами.

Иногда привлекают по шесть или восемь военнослужащих, лезущих через поля или посадки. Если не выходит, то прорываются в другом месте.

— Применяются и дроны, которые могут класть до 8-10 кг тротила, то есть базовую противотанковую мину. Так же и на оптоволокне у них есть катушки на 30 километров, и скоро, скорей всего, будет и на 50. С помощью которых они смогут перебивать нашу логистику.

Тактика врага и особые события

Командир батальона беспилотных систем 30-й ОМБр имени Князя Константина Острожского Михаил Трач поделился ситуацией на Краматорском направлении и заявил, что РФ использует тактику ползучих штурмов.

Для ее воплощения необходимо участие только одного или двух военнослужащих. Обычно они идут в темное время суток, используют маскхалаты, тепловизионные накидки. Затем накапливаются “под любым кустом” и штурмуют.

— Недавно взяли пленника с помощью FPV-дрона. Провели его, получили от него ценную разведывательную информацию.

Пилот хотел по нему отрабатывать, а тот стал креститься, показывал, что кажется. Зачем его убивать, если его можно использовать для обмена наших ребят?

Удары по объектам на территории России

В ночь на 7 июля был поражен завод по производству боеприпасов в Московской области, сообщили в Генштабе. Подразделения Сил беспилотных систем вместе с другими войсками произвели огненное поражение АО Краснозаводской химический завод.

На предприятии производили пиротехнические средства и боеприпасы, в частности, термобарические боевые части для БпЛА типа Shahed.

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Потери России в войне против Украины

Общее количество атак на фронте

Добавим, что Россия продолжает нести колоссальные убытки на фронте. Во время летнего наступления 2025 года враг потерял самое большое количество личного состава с начала вторжения.

Фото: 53 ОМБр

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