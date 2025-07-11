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Фронт. Главное: гонки с “буханками” возле Лимана и дроны из 10 кг тротила — новости этой недели

Ирина Танасийчук, журналист сайта 11 июля 2025, 18:00
Фронт. Главное: гонки с “буханками” возле Лимана и дроны из 10 кг тротила — новости этой недели

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