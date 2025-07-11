Фронт. Головне: перегони з “буханками” біля Лиману та дрони з 10 кг тротилу — новини цього тижня

Черговий непростий тиждень для України — ворог продовжував вбивати цивільних та демонструвати силу на беззахисних містах. Схоже США знову переосмислили дії росіян, саме тому і відновили постачання зброї Україні.

Але і нам не варто втрачати пильності. Військові потребують надійного тилу, а не лише міцних договорів з партнерами. Наші донати для Збройних сил не менш важливі.

Вікна-новини продовжують цикл публікацій Фронт. Головне. Публікуємо короткий дайджест подій на фронті, які трапилися протягом тижня 7-11 липня 2025.

Найгарячіші ділянки

Новопавлівський напрямок

На Новопавлівському напрямку росіяни вже традиційні йдуть в штурми малими групами. Про це в ефірі Армія TV розповів Євгеній Скачко, сержант батальйону безпілотних систем 110 окремої механізованої бригади імені Марка Безручка.

Він додав, що масових механізованих штурмів у зоні відповідальності підрозділу не відбувається. Помічають певну кількість БМП, які виїжджають і намагаються висадити штурмовиків. Але це одноразові випадки, а таку техніку одразу спалюють.

Поодинокі групи по 3-4 штурмовики йдуть полями, посадками й намагаються закріпитися. Є випадки, коли до сіл доходять поодинокі окупанти, які так і залишаються в будинках.

— Окупанти дуже часто використовують будинки покинуті українцями, які евакуюються з зони бойових дій. Вони використовують їх як КСП або укриття. Знаходимо, відслідковуємо, де вони ховаються. Маємо знищувати всі укриття, які тільки можливі, щоб ворог не міг сховатися.

Лиманський напрямок

На Лиманському напрямку пілоти батальйону SIGNUM 53-ї ОМБр імені князя Володимира Мономаха знищили низку ворожої техніки, зокрема КамАЗ, “буханку” з піхотою та “Ніву”. Цей транспорт вперто продовжував їздити одним і тим же маршрутом під прицілами бійців бригади.

— Ворог вперто їздить тими ж маршрутами. Здається, їм просто зручно — і байдуже, що дорога веде прямо під наші приціли, — йдеться у повідомленні.

У підрозділі розповіли про “пасажирів”. КамАЗ “гнав, як на змаганнях”, аж поки не зустрівся з пілотом батальйону.

“Буханка” була набита “не провіантом, а м’ясом”.

Кудись поспішала. Не встигла, — додали в бригаді.

— “Ніва” стара, втомлена, але ще повзла. Не доїхала. Тепер вона — музейний експонат десь на узбіччі війни.

Краматорський напрямок

На Краматорському напрямку ворог не полишає спроб захопити Краматорськ, Дружківку, Костянтинівку та інші міста.

РФ атакує тили та штурмує передові позиції, розповів головний сержант батальйону Black Raven 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр Сергій Кардаш.

Тривають постійні штурми малими й середніми групами з усіх боків. Росіяни відпрацьовують дронами-камікадзе, КАБами та реактивними системами залпового вогню по Костянтинівці, Дружківці та Краматорську.

— Раніше було 2-3 спроби, зараз це постійно. Тобто добу йдуть маленькі накопичення і маленькі штурми. Я думаю, це той напрямок, який їм дуже потрібен.

Біля Костянтинівки щось там виходило справа, тому вони хочуть розвивати успіх і кидають сюди. Максимально женуть все, що є.

Південно-Слобожанський напрямок

Начальник штабу 13-ї бригади НГУ Хартія Андрій Помагайбус зазначив, що росіяни намагаються “промацати” слабкі місця в лінії оборони. Якщо знаходять, то пробують прориватися та йдуть в штурм парами.

Інколи залучають по шість або вісім військовослужбовців, які лізуть через поля, або посадки. Якщо не виходить, то прориваються в іншому місці.

— Застосовуються і дрони, які можуть класти до 8-10 кілограмів тротилу, тобто базову протитанкову міну. Так само і на оптоволокні в них є котушки на 30 кілометрів, і скоро, скоріше за все, буде і на 50. За допомогою яких вони зможуть перебивати нашу логістику.

Тактика ворога та особливі події

Командир батальйону безпілотних систем 30-ї ОМБр імені Князя Костянтина Острозького Михайло Трач поділився ситуацією на Краматорському напрямку і заявив, що РФ використовує тактику “повзучих штурмів”.

Для її втілення потрібна участь лише одного або двох військовослужбовців. Зазвичай вони йдуть в темну пору доби, використовують маскхалати, тепловізійні накидки. Потім накопичуються “під будь-яким кущем” і штурмують.

— Нещодавно взяли полоненого за допомогою FPV-дрону. Провели його, отримали від нього цінну розвідувальну інформацію.

Пілот хотів по ньому відпрацьовувати, а той почав хреститись, показував, що здається. Нащо його вбивати, якщо можна його використати для обміну наших хлопців?

Удари по об’єктах на території Росії

В ніч на 7 липня уражено завод з виробництва боєприпасів у Московській області, повідомили у Генштабі. Підрозділи Сил безпілотних систем разом з іншими військами здійснили вогневе ураження АТ Краснозаводський хімічний завод.

На підприємстві виробляли піротехнічні засоби та боєприпаси, зокрема термобаричні бойові частини для БпЛА типу Shahed.

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Втрати Росії у війні проти України

Загальна кількість атак на фронті

Додамо, що Росія продовжує зазнавати колосальних збитків на фронті. Під час літнього наступу 2025 року ворог втратив найбільшу кількість особового складу з початку вторгнення.

Фото: 53 ОМБр

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