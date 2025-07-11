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Фронт. Головне: перегони з “буханками” біля Лиману та дрони з 10 кг тротилу — новини цього тижня

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 11 Липня 2025, 18:00
Фронт. Головне: перегони з “буханками” біля Лиману та дрони з 10 кг тротилу — новини цього тижня

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