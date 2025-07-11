Трамп домовився з НАТО про зброю для України

Президент США Дональд Трамп заявив, що зброя Україні буде передаватися, але не так, як до цього. Про це він сказав під час свого інтервʼю NBC News.

Також відомо, що йдеться про продаж зброї для України.

Більше подробиць — далі у матеріалі.

США передасть зброю Україні: що відомо

За словами Трампа, США буде передавати зброю до НАТО, а сам Північноатлантичний блок буде оплачувати її.

— Ми відправляємо зброю до НАТО, і НАТО платить за цю зброю на 100%. Отже, ми робимо так: зброя, яка відправляється, спрямовується до НАТО, а потім НАТО передає цю зброю (Україні — ред.), і НАТО платить за цю зброю, — сказав Трамп.

Окрім того, він зазначив, що ця домовленість також стосується систем Patriot.

Він додав, що угода була досягнута на саміті НАТО минулого місяця.

Трамп також висловився щодо статусу війни Росії з Україною, заявивши NBC News, що він розчарований Росією.

— Побачимо, що станеться протягом наступних кількох тижнів. Я думаю, що в понеділок у мене буде важлива заява щодо Росії, — сказав він, відмовившись від подробиць.

Нещодавно від США пролунала пропозиція плану Маршалла для України. Що це означає та чим відомий цей підхід післявоєнної відбудови, читай у нашому іншому матеріалі.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.