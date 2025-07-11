Трамп договорился с НАТО об оружии для Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что оружие Украине будет передаваться, но не так, как прежде. Об этом он сказал во время интервью NBC News.

Также известно, что речь идет о продаже оружия для Украины.

Больше подробностей — дальше в материале.

США передаст оружие Украине: что известно

По словам Трампа, США будут передавать оружие в НАТО, а сам Североатлантический блок будет оплачивать его.

— Мы отправляем оружие в НАТО и НАТО платит за это оружие на 100%. Мы делаем так: оружие направляется в НАТО, а затем НАТО передает это оружие (Украине — ред.), и НАТО платит за это оружие, — сказал Трамп.

Кроме того, он отметил, что эта договоренность касается систем Patriot.

Он добавил, что соглашение было достигнуто на саммите НАТО в прошлом месяце.

Трамп также высказался по поводу статуса войны России с Украиной, заявив NBC News, что он разочарован Россией.

— Увидим, что произойдет в течение нескольких недель. Я думаю, что в понедельник у меня будет важное заявление по России, — сказал он, отказавшись от подробностей.

Недавно от США прозвучало предложение о плане Маршалла для Украины. Что это значит и чем известен этот подход послевоенного восстановления, читай в нашем другом материале.

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