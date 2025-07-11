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Трамп договорился с НАТО об оружии для Украины

Виктория Мельник, журналист сайта 11 июля 2025, 10:00 2 мин.
оружие для украины
Фото Getty Images

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