После 60 – целибат, а за оргазм отвечает точка G? Развенчиваем мифы о сексе

Тема секса в украинском обществе до сих пор остается табуированной и окованной десятками мифов. Для многих говорить на интимные темы сложно, поэтому развенчать легенды вокруг секса взялось издание Лига.Life совместно с секс-просветителем, психологом и автором блога В трусах Анастасией Забелой.

Мы также делимся с тобой самыми распространенными мифами о сексе и объясняем, почему они действительно неправдивы.

Самые распространенные мифы о сексе

Среди распространенных мифов о сексе часто можно услышать, что на самом деле женщины не хотят секса, или он им нужен реже, чем мужчинам. Но это совершенно не так, ведь все зависит от сексуальной конституции каждого отдельного человека.

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Также этот миф возник из-за того, что женская сексуальность десятками лет унижалась и была незаметной, а опыт воспринимался как разврат.

К вымыслам вокруг секса можно отнести веру в то, что мастурбация может навредить твоему здоровью и мастурбируют только одинокие люди, а порно негативно влияет на половую жизнь человека.

Мы привели несколько распространенных мифов и опровержение к ним.

После 60 лет секса нет

Существует миф, что после 60 лет человек резко перестает хотеть секса, исчезает сексуальность. Однако это неправда, ведь оргазм можно получить в любом возрасте.

Другое дело — то, как мы воспринимаем это. Ведь у большинства в воображении появляется старушка в платке и мужчина в очках, а не сексуально активные люди.

Вместе с тем, даже после наступления у женщин менопаузы, никуда не исчезает риск заболеть болезнями, передающимися половым путем. Поэтому следует заботиться о здоровье и защите.

Секс-игрушки используют, если не удовлетворяет партнер

Это также миф, к тому же распространенный. На самом же деле, секс-игрушки могут стать дополнением как к мастурбации, так и к партнерскому половому акту.

Секс-игрушки могут дать новые ощущения и приятные стимуляции и женщинам, и мужчинам. Главное — озвучивать свои желания партнеру и правильно ухаживать за секс-игрушками.

— Нельзя использовать какие-либо предметы вместо секс-игрушек. Например, анальные игрушки имеют стоперы — расширение на конце. Ведь прямая кишка обладает способностью всасывать, поэтому у каждого проктолога есть целый музей того, что они достают оттуда, — объясняет Анастасия Забелла.

Удовольствие приносит только большой пенис

Все мы слышали фразу “размер — не главное”. На самом деле это так.

Большинство нервных окончаний у женщин находятся на входе во влагалище, так что не всем нравятся пенисы, размера больше среднего — иногда это даже может вызвать дискомфорт.

Чем дольше, тем лучше

Для многих может казаться, что чем дольше длится секс, тем он более качественный и приносит больше эмоций. Однако Анастасия Забела убеждает: такой секс точно не для всех, ведь интимная близость действительно физически истощает.

К тому же нет какого-либо пособия или методички, где было бы ранжирование между хорошо и плохо в зависимости от времени полового акта.

За оргазм отвечает точка G

Тема вокруг точки G до сих пор остается открытой. Считается, что она является клитерально-уретрально-влагалищным комплексом.

То есть зоной, объединяющей стенки вагины, уретры, губчатой зоны эректильных тканей, окружающих уретру, и отдельные органы внутренней части клитора.

Историю о точке G до сих пор поддерживают многие производители секс-игрушек и секс-шопы. Там можно увидеть игрушки, которые будто её стимулируют. Но никто из них не объясняет, где она действительно расположена и как её искать, — говорит эксперт.

Детальнее о том, что говорят ученые о точке G в женском теле и где она находится, мы рассказывали раньше.

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