Після 60 — целібат, а за оргазм відповідає точка G? Розвінчуємо міфи про секс

Тема сексу в українському суспільстві й досі залишається табуйованою та окутою десятками міфів. Для багатьох говорити на інтимні теми є складно, тож розвінчати легенди навколо сексу взялося видання Ліга.Life спільно з секс-просвітницею, психологинею та авторкою блогу У трусах Анастасією Забелою.

Ми також ділимося з тобою найпоширенішими міфами про секс та пояснюємо, чому вони насправді неправдиві.

Найпоширеніші міфи про секс

Серед поширених міфів про секс часто можна почути, що насправді жінки не хочуть сексу, або він їм потрібен рідше, аніж чоловікам. Але це абсолютно не так, адже все залежить від сексуальної конституції кожної окремої людини.

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Також цей міф виник через те, що жіноча сексуальність десятками років принижувалася та була непомітною, а досвід сприймався, як розпуста.

До вигадок навколо сексу можна віднести віру в те, що мастурбація може нашкодити твоєму здоровʼю та мастурбують лише самотні люди, а порно негативно впливає на статеве життя людини.

Ми навели кілька поширених міфів та спростування до них.

Після 60 років сексу немає

Існує міф, що після 60 років людина різко перестає хотіти сексу, зникає сексуальність. Однак це неправда, адже оргазм можна отримати в будь-якому віці.

Інша справа — те, як ми сприймаємо це. Адже у більшості в уяві постає старенька жінка у хустці та чоловік в окулярах, а не сексуально активні люди.

Разом з тим, навіть після настання у жінок менопаузи, нікуди не зникає ризик захворіти на хвороби, що передаються статевим шляхом. Тож варто дбати про здоровʼя та захист.

Секс-іграшки використовують, якщо не задовольняє партнер

Це також міф, до того ж — поширений. Насправді ж секс-іграшки можуть стати доповненням як до мастурбації, так і до партнерського статевого акту.

Секс-іграшки можуть дати нові відчуття та приємні стимуляції і жінкам, і чоловікам. Головне — озвучувати свої бажання партнеру та правильно доглядати за секс-іграшками.

— Не можна використовувати будь-які предмети замість секс-іграшок. Наприклад, анальні іграшки мають стопери — розширення на кінці. Адже пряма кишка має здатність всмоктувати, тому у кожного проктолога є цілий музей того, що вони дістають звідти, — пояснює Анастасія Забела.

Задоволення приносить лише великий пеніс

Всі ми чули фразу “розмір — не головне”. Насправді це так.

Більшість нервових закінчень у жінок знаходяться на вході до піхви, тож не всім подобаються пеніси розміру більше середнього — інколи це навіть може викликати дискомфорт.

Що довше, то краще

Для багатьох може здаватися, що чим довше триває секс, тим він якісніший та приносить більше емоцій. Однак Анастасія Забела переконує: такий секс точно не для всіх, адже інтимна близькість насправді фізично виснажує.

До того ж не існує якогось посібника чи методички, де було б ранжування між добре та погано у залежності від часу статевого акту.

За оргазм відповідає точка G

Тема навколо точки G й досі залишається відкритою. Вважається, що вона є клітерально-уретрально-вагінальним комплексом.

Тобто зоною, що обʼєднує стінки вагіни, уретри, губчастої зони еректильних тканин, які оточують уретру, та окремі органи внутрішньої частини клітора.

Історію про точку G досі підтримують багато виробників секс-іграшок та секс-шопи. Там можна побачити іграшки, які ніби її стимулюють. Але ніхто з них не пояснює, де вона насправді розташована і як її шукати, — каже експертка.

Детальніше про те, що кажуть науковці про точку G у жіночому тілі та де вона знаходиться, ми розповідали раніше.

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