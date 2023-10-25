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Після 60 — целібат, а за оргазм відповідає точка G? Розвінчуємо міфи про секс

Вікторія Мельник, журналістка сайту 25 Жовтня 2023, 21:00
міфи про секс
Фото: Pexels

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