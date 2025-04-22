Є проблеми, про які треба говорити: як повернутися до сексуального життя пораненим військовим

Усе, що пов’язане із сексом, табуювалося у нашому суспільстві не один десяток років. Це був ще один не дуже приємний спадок від СРСР. Але, на щастя, наше суспільство прогресує, і вже говорять про важливість сексуальної освіти у школах, банальне розуміння свого тіла, потреб та фізіології, що має бути у сексуальних стосунках між партнерами, як та чим можуть допомогти лубриканти та секс-іграшки тощо.

Утім, в країні займаються висвітленням цих тем дуже і дуже поступово. Зараз ще однією болісною проблемою є те, що замовчується сексуальне життя військових, особливо тих, хто повернувся з фронту, зазнав поранень чи ампутації. Люди стикаються з проблемами, які були раніше не відомими, адже масово такі виклики почали з’являтися лише протягом останніх кількох років. І виклики постають не лише перед військовими, а й перед їх партнерами та партнерками.

У цьому матеріалі ти зможеш прочитати про найчастіші проблеми у сексуальному житті військових та які є варіанти їх розв’язання.

Фізичне поранення — психологічна травма

Багато військових отримують поранення та психологічні травми внаслідок них. Є такі випадки, коли боєць боїться звернутися за допомогою до лікаря або соромиться розповісти про те, що сталося. Психолог, начмед шостого батальйону Гроза на псевдо Болт поділився, які можуть бути проблеми у військових.

За його словами, чоловіки можуть зазнавати поранень у паховій зоні.

— Жодне поранення не може зрівнятися за якоюсь шкалою психологічно з пораненням статевого органу.

Навіть з точки фізіології, це зона, де багато судин, де є проблеми з тампонадою рани, є проблема з тим, щоб банально надати медичну допомогу. Це також дуже велика психологічна проблема.

Такі поранення трапляються постійно, це пов’язано з тим, що захист цієї зони послаблений. Він є, але в ньому не дуже зручно пересуватися. Перше, що військовий запитує, коли отримав поранення у пахову зону: “Чи не відірвало мені нічого?” — каже Болт і додає, що це нормально, що чоловіки хвилюються через це.

За його словами, у розумінні хлопців може бути таке, що залишитися без статевого органа — гірше ніж смерть. Це пов’язано з установкою: “Без статевого члена я не мужик”. Це нав’язувалося суспільством багато століть. Чоловік також хвилюється, що не зможе продовжити рід, задовольнити потреби дружини, він не почуватиметься впевненим тощо.

Після такої травми можна реабілітуватися, але на це потрібен час. Можна провести хірургічні втручання та відновити функції органу, але може залишитися психологічна травма. На відновлення треба багато часу, варто працювати з професіоналами, ходити до психолога з дружиною.

Він додає, що у дівчат-військових на фронті також можуть бути різні проблеми. Часто вони їх замовчують, ті самі цистити чи молочниці, просто п’ють пігулки. Це все може призвести до збою гормонального фону, своєю чергою у деяких випадках це може призвести і до безпліддя.

Варто зазначити, що на фронті немає відповідних фахівців. У військових госпіталях є гінекологи, але госпіталі — далеко. Якщо є дівчина-медикиня, військова може порадитися та обговорити проблеми з нею. Але навряд дівчина піде до хірурга, який виймає кулі, обговорювати проблеми.

Реакція лібідо чоловіків на стрес

Начмед на псевдо Болт розповідає, що є два типи військових: в одних під час адреналіну лібідо дуже підвищене, в інших воно зменшується. За його словами, чим довше людина перебуває в психоемоційному перенавантажені, тим більша є ймовірність того, що з поверненням до цивільного життя можуть бути проблеми. Треба звертатися до фахових спеціалістів і не одному, а з партнеркою. Можна поговорити з побратимами, запитати, як у них було. Жодна адекватна людина не буде з цього сміятися.

Сексологиня, психологиня Святослава Федорець розповіла Яні Брензей в ефірі телемарафону Єдині новини, що різні травми можуть призводити до того, що у чоловіків може не бути ерекції або вона буде слабкою, або не буде взагалі сексуального бажання.

— Інколи жінки можуть сприймати це на власний рахунок, ніби вони стали непривабливими для чоловіка. Тут треба навчати того, як працює організм у стресі.

У військових на фронті активується симпатична нервова система, яка відповідає за реакції бий, біжи, замри. Коли вона активується, чоловіку не хотітиметься сексу.

Щоб військовий хотів зайнятися сексом, йому потрібно розслабитися, увімкнути парасимпатичну систему. Але це не перемикається швидко: треба адаптуватися, розслабитися, а коли військові повертаються додому на кілька днів, у них фізично немає часу, аби перелаштуватися. У такому випадку можна вибирати ті види сексу, які не передбачають проникнення, це знімає напругу, не з’являється образа чи хвилювання, — пояснює сексологиня.

Як повернутися до сексу після повернення з війни

Часто військовим потрібен час, щоб повернутися до сексуального життя. Але Святослава Федорець говорить, що ми не знаємо, коли у пораненої людини виникатиме питання сексуального характеру.

— У когось воно може виникати відразу, коли людина відійшла від наркозу, у когось — за кілька місяців. Тому вкрай важливо, щоб біля поранених бійців були фахівці, з якими можна поговорити про інтим. Також не варто забувати про партнерів, адже у них можуть виникати питання, як бути далі, — говорить вона.

Навіть коли військовий чи військова думають, що готові повернутися до інтимного життя, їм складно зосередитися на процесі, адже думки можуть бути геть про інше.

Начмед Болт говорить, що, на жаль, немає рекомендацій, щоб зосередитися і звільнити голову у певний момент. У перший час буде мішанина, у голову лізтимуть різні думки та спогади. Це також треба пояснювати партнерам і партнеркам. Через цей пережитий стрес та негативні думки у чоловіків може не бути ерекції, що може змушувати їх ще більше нервувати.

Але психологиня Святослава Федорець зазначає, що усім варто розуміти, що хороший секс — це не лише секс з проникненням.

— Взагалі немає такого поняття як правильний та неправильний секс. Ми можемо вважати правильним сексом все, що є для нас прийнятним. Все, що ми робимо за взаємною згодою, щоб задовольнити партнера і самому отримати задоволення, і все, що ми робимо, щоб не нашкодити собі та суспільству — можна вважати нормальним. Тут не йдеться, що має бути конкретна форма сексу, йдеться про задоволення та чуттєвість, — акцентує вона.

Як повернутися до сексуального життя людям з ампутацією

Болт говорить, що військові, які втрачають кінцівки й мають протези, повинні провести велику й об’ємну роботу, щоб звикнути до своєї кінцівки. Вони працюють довго над тим навіть, щоб звикнути бачити себе у дзеркалі. Тому має бути велика підтримка рідних, але не має бути попусків, не треба жалості тощо. Зрозуміло, що процес звикання до свого нового тіла довгий, через це як чоловіки, так і жінки можуть соромитися свого тіла, вважати себе непривабливими для партнера тощо. Святослава Федорець говорить, що у цьому випадку є кілька аспектів.

— Перше — міфи, які існують навколо сексуальності та інвалідності.

У свідомості більшості людей сексуальність не поєднується з інвалідністю.

У цьому є і еволюційний аспект, адже такі стереотипи існували багато років. Коли людина росте в полоні таких міфів і раптово отримує поранення, їй буває складно прийняти ту думку, що сексуальність та інвалідність можуть поєднуватися. Потрібно працювати з розширенням сприйняття сексуальності, з руйнуванням міфів, і розуміти, що інвалідність не є обмеженням.

Також потрібен час і партнеру, і людині, яка зазнала поранень. В адаптації можуть допомогти розмови, коли пара говоритиме про всі проблеми, емоції, хвилювання, які виникатимуть. Поранені можуть хвилюватися, чи збуджуватимуть вони партнерів, чи задовольнятимуть їх. Тож під час сексуальної реабілітації пари мають розмовляти про інтимне, — радить вона.

Досвід Ізраїлю у сексуальній реабілітації

Світлана Федорець розповіла для Заборони про досвід сексуальної реабілітації військових в Ізраїлі, у цієї країни є великий досвід у цій сфері. Країна має багато реабілітаційних центрів, які об’єднують спеціалістів за різними напрямами, та застосовують багато підходів до секс-реабілітації військових. Один з таких підходів — сурогатне сексуальне партнерство.

Сурогатний партнер — людина, яка допомагає розв’язувати проблеми в сексуальній сфері, і це не обов’язково має відбуватися через інтимні стосунки.

Психологиня зазначає, що терапія може полягати в тому, що із цією людиною можна просто сходити в кафе, випити кави чи вина, може навіть дотиків не бути, але вони розмовляють.

— Потім кожен надає певний звіт терапевту й це вже великий масив інформації, з яким можна працювати. Звичайно, згодом можуть бути й інтимні зв’язки. Але все це робиться не з метою просто добитися еякуляції, а добитися відновлення сексуального функціонування та відчуття себе як сексуального партнера, — пояснює вона.

Щоб у тебе з партнером(-кою) були успішні сексуальні стосунки, насамперед треба встановлювати й психологічні зв’язки. Раніше ми розповідали, як побудувати здорові сексуальні стосунки.

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