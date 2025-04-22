Здоров'я та краса

Є проблеми, про які треба говорити: як повернутися до сексуального життя пораненим військовим

Богдана Макалюк, журналістка сайту 22 Квітня 2025, 22:00
Сексуальна реабілітація
Фото Depositphotos, Unsplash
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