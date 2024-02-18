Ключ до успіху — довіра! Здорові сексуальні стосунки: як їх будувати та чому це важливо

Активна згода та комунікація між партнерами — тема не для жартів, а активного пропрацювання серед українців. Адже здорові сексуальні стосунки не вбивають пристрасть, свідоме обговорення тих чи інших тем спільного інтимного покращує якість як сексуальне життя, так і самопочуття загалом.

Сімейна лікарка Дарина Дмитрієвська виданню Бережи себе розповіла про правила безпечної та етичної сексуальної взаємодії між людьми. Що є обовʼязковими атрибутами здорових сексуальних стосунків, чому так важливо обговорювати тему сексу і як створити комфортну атмосферу між закоханими людьми, де усі отримують задоволення — ми ділимося важливими з тобою далі.

Здорові сексуальні стосунки: що це та як збудувати

Сімейна лікарка Дарина Дмитрієвська розповіла, як варто налагоджувати здорову комунікацію між дорослими людьми, які хочуть бути одне з одним та здатні дати згоду на секс.

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Вона наголошує на очевидній необхідності здорових сексуальних стосунків: адже між людьми, що готові та вміють говорити про речі, які їх не влаштовують, або сміливо заявляють про власні потреби у сексуальному досвіді, загалом мають більш довірливі стосунки одне з одним та вищу якість інтимного життя.

— Прикриття хвилювання награною сексапільністю нерідко призводить до незручних ситуацій, симулювання задоволення, страху близькості загалом. А проговорювати та пропонувати варіанти взаємодії — це комплекс навичок.

За словами сімейної лікарки, важливо також не лише пропонувати щось, а й відмовляти, якщо такої дії зараз не хочеться. Інакше секс стане травматичним для одного із партнерів, а для іншого — актом зґвалтування, якого вони насправді не хотіли чинити.

Тож перше, що потрібно робити всім — давати активну згоду або активну відмову, а також відкрито пропонувати взаємодію та слухати відповідь партнера.

Пропонувати можна так: Чи хочеш ти покохатися?, Я хочу ніжного сексу. Що ти думаєш про це?

Якщо ж секс пропонують тобі, але сил чи бажання на це у тебе зараз немає, відмовити можна так:

я не хочу робити цього зараз, бо погано почуваюся;

я тривожуся та не можу зосередитися на тобі в цей момент;

саме зараз я хочу обіймів/розмов/подивитися серіал;

мені б хотілося не ніжного, а пристрасного/жорсткого сексу;

моє лібідо невисоке зараз.

Як говорити з партнером про сексуальні бажання та небажання

Сімейна лікарка Дарина Дмитрієвська також звернула увагу на інші аспекти сексуального життя людини, які варто проговорювати та вивчати з коханими. Особливо в контексті напрацювання повної довіри та відвертості.

Наприклад, наступним кроком після активної згоди на секс, може бути пропозиція нових практик.

— Це потребує певного ступеня відкритості із собою, знання назв і визначень та відсутності сорому. Часто це складно для тих, кого виховали в традиції “скромності”, яка насправді культивує засудження за будь-які прояви тілесності, водночас — толерує насильство.

Більшість із нас (і переважно жінок) вчили, що хотіти сексу, тим паче сексу різноманітнішого, ніж прості поступальні рухи в місіонерській позиції задля зачаття, — це погано й брудно, — зазначає лікарка.

Вона також наголошує: погано й брудно — це про бажання сексу з тими, хто не може усвідомлено дати згоду.

— А це діти, тварини, мерці, а ще люди в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, непритомні або ті, хто має певні види психічних станів або порушень, які частково чи повністю не мають здатності розуміти, що відбувається, та адекватно реагувати.

Усе інше, що відбувається між двома або більше повнолітніми, притомними людьми за активною усвідомленою згодою — це цілком нормально й не соромно.

Якщо ж на свою пропозицію ти чуєш або бачиш осуд, треба задуматися, чи варто продовжувати стосунки з цією людиною. Адже, як зазначає Дарина Дмитрієвська, присоромлення є інструментом контролю та маніпуляції почуттям провини.

Або — ознакою комплексів, які можна і треба пропрацьовувати.

Не соромно також говорити про мастурбацію, а також практикувати її, якщо тобі хочеться. Мастурбація — це не зрада, її неможливо прирівняти до сексу, це окрема практика пізнання себе, свого тіла та бажань.

Як побудувати довіру у сексі: поради лікарки

Також можна зібрати окремий список того, що може поглибити довіру між партнерами у сексуальних практиках.

Прояв ніжності та уважності — це стосується і ніжного сексу, і практик БДСМ, які її вимагають особливо сильно. Якщо відчуваєш будь-який дискомфорт на будь-якому етапі — зупини це. Відмова від сексу можлива та потрібна, навіть якщо ще кілька хвилин тому усі цього хотіли, але в якийсь момент хтось із партнерів відчув дискомфорт. Якщо йдеться про нові для вас практики, які можуть приносити біль чи дискомфорт, обовʼязково домовтеся про стоп-слово і дотримуйтеся домовленостей про зупинку процесу, якщо це слово лунає. Не забувай про взаємодію після сексу: обійми, поцілунки, розмови та спільна гігієна — яка також є надзвичайно важливою у цьому процесі, — це та турбота, що покращить стосунки.

Раніше ми розповідали тобі, чому після сексу можуть виникати сльози та інші негативні відчуття та що цьому може зарадити.

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