Гроші та краса не гарантують щастя: дослідники розкрили справжній секрет близькості

Ми звикли думати, що шлях до щастя пролягає через кар’єрні вершини, бездоганний зовнішній вигляд та банківські рахунки. Проте сучасна наука стверджує: ми шукаємо не там. У резонансному інтерв’ю для The New York Times провідна дослідниця щастя Соня Любомирська та експерт із відносин Гаррі Рейс розкрили справжню природу почуття близькості.

Автори нової книги Як відчути себе коханим пояснюють, чому наші уявлення про стосунки часто стають нашими найбільшими ворогами.

Любов як стратегія виживання

З точки зору біології, потреба в іншому — це не романтична забаганка, а жорстка необхідність. Гаррі Рейс наголошує, що людині потрібен надзвичайно довгий період опіки, щоб просто вижити.

Ми, люди, почуваємося набагато краще, коли ми вбудовані в соціальну мережу, коли відчуваємо приналежність і зв’язок. Коли ми ізольовані, страждає наша робота, психічне здоров’я і навіть тривалість життя, — зазначає Гаррі Рейс.

Соня Любомирська додає, що самотність — це еволюційний тривожний сигнал. Це дзвіночок про те, що наші соціальні зв’язки потребують негайного ремонту.

Чому успіх та краса — це пастка

Більшість людей вважає, що для того, аби їх полюбили, вони мають стати кращою версією себе: багатшими, красивішими, успішнішими. Проте психологи називають цю логіку хибною.

Соня Любомирська пояснює це так:

Ми думаємо: мені просто потрібно показати їм, який я чудовий, і приховати свої недоліки. Але це не працює. Щоб відчувати любов, потрібно бути відомим іншому — справжнім, а не відредагованим. Якщо ви показуєте лише фасад, ви завжди будете сумніватися: а чи любили б мене, якби знали моє справжнє обличчя?

Рейс додає, що гонитва за зовнішніми атрибутами не має фінішу: завжди знайдеться хтось успішніший, що робить людину вічно незадоволеною і нездатною прийняти щире почуття.

Ефект гойдалки: як розірвати коло самотності

Самотність часто перетворюється на самоздійснюване пророцтво. Хронічно самотні люди починають підозріло ставитися до проявів тепла, сприймаючи їх як приховану гру. Через це вони стають холодними, і оточуючі справді починають їх уникати.

Вихід із цієї ситуації здається нелогічним, але він дієвий: хочеш бути коханим — зроби так, щоб інша людина відчула себе коханою першою.

Почніть із цікавості. Виявляйте щирий інтерес до внутрішнього світу іншого, до деталей його дня. Ми зазвичай просто чекаємо своєї черги заговорити, а потрібно — навчитися слухати, — радить Любомирська.

Психологи називають це відносинами на гойдалці: коли ви піднімаєте іншу людину своїм визнанням і теплом, вона природним чином захоче підняти вас у відповідь.

Ці ж принципи експерти пропонують застосувати і до всього суспільства, яке сьогодні роз’єднане як ніколи. Замість того, щоб контраргументувати та вимикатися, коли ви чуєте чужу політичну позицію, варто спробувати з’ясувати: чому людина в це вірить? Що в її минулому сформувало такий світогляд?

Щира цікавість до іншого — це єдиний шлях до примирення, як у шлюбі, так і в масштабах цілої країни. Підсумовуючи результати досліджень, психологи наголошують: справжня основа для щасливого союзу — не вік, а емоційна зрілість і готовність до партнерства.

