Деньги и красота не гарантируют счастья: исследователи раскрыли настоящий секрет близости

Мы привыкли думать, что путь к счастью лежит через карьерные вершины, безупречный внешний вид и банковские счета. Однако современная наука утверждает: мы ищем не там. В резонансном интервью для The New York Times ведущий исследователь счастья Соня Любомирская и эксперт по отношениям Гарри Рейс раскрыли истинную природу чувства близости.

Авторы новой книги Как почувствовать себя любимым объясняют, почему наши представления об отношениях часто становятся нашими злейшими врагами.

Любовь как стратегия выживания

С точки зрения биологии, потребность в другом — это не романтическая прихоть, а жесткая необходимость. Гарри Рейс подчеркивает, что человеку нужен чрезвычайно долгий период опеки, чтобы просто выжить.

Мы, люди, чувствуем себя гораздо лучше, когда встроены в социальную сеть, когда чувствуем принадлежность и связь. Когда мы изолированы, страдает наша работа, психическое здоровье и даже продолжительность жизни, — отмечает Гарри Рейс.

Соня Любомирская добавляет, что одиночество — это эволюционный тревожный сигнал. Это звоночек о том, что наши социальные связи нуждаются в немедленном ремонте.

Почему успех и красота — это ловушка

Большинство людей считает, что для того, чтобы их полюбили, они должны стать лучшей версией себя: богаче, красивее, успешнее. Однако психологи называют эту логику ошибочной.

Соня Любомирская объясняет это так:

Мы думаем: мне просто нужно показать им, какой я замечательный, и скрыть свои недостатки. Но это не работает. Чтобы чувствовать любовь, нужно быть известным другому — настоящим, а не отредактированным. Если вы показываете только фасад, вы всегда будете сомневаться: а любили бы меня, если бы знали моё истинное лицо?

Рейс добавляет, что погоня за внешними атрибутами не имеет финиша: всегда найдется кто-то более успешный, что делает человека вечно недовольным и неспособным принять искреннее чувство.

Эффект качелей: как разорвать круг одиночества

Одиночество часто превращается в самоисполняющееся пророчество. Хронически одинокие люди начинают подозрительно относиться к проявлениям тепла, воспринимая их как скрытую игру. Из-за этого они становятся холодными, и окружающие действительно начинают их избегать.

Выход из этой ситуации кажется нелогичным, но он действенный: хочешь быть любимым — сделай так, чтобы другой человек почувствовал себя любимым первым.

Начните с любопытства. Проявляйте искренний интерес к внутреннему миру другого, к деталям его дня. Мы обычно просто ждем своей очереди заговорить, а нужно — научиться слушать, — советует Любомирская.

Психологи называют это отношениями на качелях: когда вы поднимаете другого человека своим признанием и теплом, он естественным образом захочет поднять вас в ответ.

Эти же принципы эксперты предлагают применить и ко всему обществу, которое сегодня разобщено как никогда. Вместо того чтобы контраргументировать и выключаться, когда вы слышите чужую политическую позицию, стоит попытаться выяснить: почему человек в это верит? Что в его прошлом сформировало такое мировоззрение?

Искреннее любопытство к другому — это единственный путь к примирению, как в браке, так и в масштабах всей страны. Подытоживая результаты исследований, психологи подчеркивают: истинная основа для счастливого союза — не возраст, а эмоциональная зрелость и готовность к партнерству.

