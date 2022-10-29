Водні, силіконові чи олійні: як обрати лубрикант для безпечного сексу та зачаття дитини

Під час прелюдій у ліжку, коли жінка сексуально збуджена, бартолінові залози виділяють вагінальний слиз, що робить статевий акт менш болючим та більш насиченим.

Та рано чи пізно будь-яка жінка може зіткнутись із проблемою сухості під час інтимної близькості. Вагінальні лубриканти можуть бути чудовим способом допомогти тобі та твоєму партнеру.

Читай, навіщо потрібні лубриканти, які бувають типи змазок, як правильно ними користуватись та чи є від них побічні ефекти.

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Навіщо потрібні лубриканти

Додаткова “вологість” може зменшити тертя, дискомфорт та допомогти збільшити збудження. Секс без змазки може бути болючим і подразнити слизову оболонку піхви.

Твій організм може виробляти менше слизу в результаті гормональних змін, менопаузи, старіння, прийому ліків. Зазвичай у справу вступають лубриканти.

Штучна змазка може посилити збудження, сексуальне задоволення, зберегти піхву не травмованою і зменшити тертя під час проникнення — будь то партер або твоя секс-іграшка.

Ти можеш купити лубриканти як онлайн, так і в аптеці.

Лубриканти можуть використовуватись усіма, незалежно від того, виробляє тіло природну змазку чи ні. Але якщо в тебе є проблеми із сухістю піхви, то такий засіб може виявитись особливо корисним.

Його використання під час статевого акту може допомогти запобігти свербінню, печінню, подразненню та іншим неприємним відчуттям.

Сухість зазвичай викликають такі фактори:

приймання ліків, зокрема антигістамінних та антидепресантів;

зневоднення;

приймання КОК (протизаплідних пігулок);

куріння;

годування груддю;

менопауза;

аутоімунні захворювання;

хіміотерапія.

Види лубрикантів

Деякі лубриканти призначені для посилення сексуальної функції та збудження. Існують різні типи змазок для різних потреб. Про них поговоримо далі.

На водній основі

Це найпоширеніший тип змазок. Вони бувають з гліцерином і без. З гліцерином мають солодкуватий смак.

Обидва типи змазок економічні, безпечні для використання з презервативами, не фарбують простирадла. Їх легко знайти в аптеці.

Плюси: продукти без гліцерину рідше викликають подразнення піхви й мають триваліший термін зберігання.

Мінуси: ароматизовані або зігрівальні змазки часто містять гліцерин, швидко висихають, через вміст цукру сприяють розвитку дріжджових інфекцій. Лубриканти без гліцерину можуть мати гіркий смак та згодом стають липкими.

На силіконовій основі

Лубриканти на силіконовій основі не мають ні запаху, ні смаку. Вони слизькі та гладкі.

Плюси: повільніше висихають, не потрібно часто наносити, безпечно використовувати з латексними презервативами, у душовій парі та воді. Вони гіпоалергенні.

Мінуси: важче змити з тіла, для цього потрібно використовувати мило. Не рекомендуються для силіконових секс-іграшок, тому що можуть їх руйнувати, зробивши липкими та грубими з часом.

На олійній основі

Лубриканти на олійній основі можуть бути натуральними (з кокосовою чи іншими оліями) та синтетичними (з мінеральною олією чи вазеліном).

Плюси: лубриканти на натуральній основі (авокадо, кокосове, рослинне, оливкове) добре підходять для інтимного масажу та всіх видів секс-ігор. Безпечні для піхви та вживання в їжу.

Змазки на основі синтетичних масел, зокрема лосьйони та креми для тіла, хороші для зовнішньої мастурбації, але не більше.

Мінуси: натуральні та синтетичні лубриканти руйнують латексні презервативи, залишають плями на тканині. Синтетичні можуть дратувати піхву, важче вивести з організму, викликають вагінальні інфекції.

На натуральній основі

Лубриканти на натуральній основі виготовляють на основі натуральних масел. Також є органічні та веганські варіанти.

Плюси: не містять парабелум, консервантів, використовують органічні інгредієнти.

Мінуси: короткий термін придатності, дорожчий за звичайну змазку.

Поради до застосування лубрикантів

Звичайно, не всі вагінальні змазки однакові. Деякі бренди працюватимуть краще, ніж інші, залежно від твоїх потреб.

Якщо в тебе сухість — розігрівальне змащення може не допомогти, тому що містить гліцерин і швидко висихає. Для тебе силіконові змазки тривалої дії — найкращий вибір.

Якщо ти схильна до грибкових інфекцій — тримайся подалі від лубрикантів з гліцерином. Вони можуть дратувати піхву та вбивати добрі бактерії, викликаючи інфекцію.

Якщо намагаєшся завагітніти — шукай змазку, на пакуванні якої написано, що вона “сприятлива для сперматозоїдів” або “сприятлива для фертильності”. Дослідження показують, що деякі лубриканти можуть негативно впливати на рухомість сперматозоїдів.

Якщо збираєшся використовувати презерватив — уникай продуктів на олійній основі. Вони дуже швидко руйнують латексний презерватив.

Якщо плануєш використовувати секс-іграшку — використовуй змазку на водній основі. Якщо твоя іграшка зроблена із силікону, то лубриканти на основі силікону можуть з часом зруйнувати гуму, з якої зроблений продукт.

Якщо ти хочеш “гратись у душі” — обирай лубриканти на силіконовій основі. Продукти на водній основі змиються, як тільки ти опинишся під душем.

Яких лубрикантів варто уникати

Хоча лубриканти на олійній основі безпечні у використанні, вони можуть зробити більшість презервативів “неефективними”. Також можуть викликати роздратування піхви.

Ти також маєш обмежити використання змазок із ароматизаторами. Ці хімічні речовини можуть викликати подразнення.

Деякі інгредієнти в змазках з більшою ймовірністю можуть викликати запалення або роздратування, і їх слід уникати чутливим жінкам.

Йдеться про:

гліцерин;

ноноксинол-9;

пропіленгліколь;

хлоргексидин;

глюконат.

Побічні ефекти від лубрикантів

Більшість лубрикантів не мають побічних ефектів. Проте можлива алергічна реакція на якісь компоненти у змазці.

Звернись до лікаря, якщо в тебе з’явились такі симптоми:

ускладнене дихання;

будь-який набряк, особливо горла та обличчя;

кропивниця;

висип;

сверблячка.

Також звернись до лікаря, якщо в тебе почали частіше з’являтись дріжджові інфекції, коли лубрикант є частиною твого звичайного життя.

Вибираючи між різними змазками, пам’ятай про свій комфорт та безпеку. Те, скільки ти використовуєш і як довго діє лубрикант, визначить, чи будеш ти отримувати задоволення під час “приємностей”.

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