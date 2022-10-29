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Водные, силиконовые или масляные: как выбрать лубрикант для безопасного секса и зачатия ребенка

Анастасия Кожушко, региональный журналист программы Вікна-Новини 29 октября 2022, 22:00
Лубриканти: навіщо потрібні, види, поради до використання
Фото: Pexels

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