Водные, силиконовые или масляные: как выбрать лубрикант для безопасного секса и зачатия ребенка

Во время прелюдий в постели, когда женщина сексуально возбуждена, бартолиновые железы выделяют влагалищную слизь, что делает половой акт менее болезненным и более насыщенным.

Рано или поздно любая женщина может столкнуться с проблемой сухости во время интимной близости. Вагинальные лубриканты могут быть отличным способом помочь тебе и твоему партнеру.

Читай, зачем нужны лубриканты, какие бывают типы смазок, как правильно ими пользоваться и есть ли от них побочные эффекты.

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Зачем нужны лубриканты

Дополнительная “влажность” может снизить трение, дискомфорт и помочь увеличить возбуждение. Секс без смазки может быть болезненным и раздражать слизистую влагалища.

Твой организм может производить меньше слизи в результате гормональных изменений, менопаузы, старения, приема лекарства. Обычно в дело вступают лубриканты.

Искусственная смазка может усилить возбуждение, сексуальное удовольствие, сохранить влагалище не травмированным и уменьшить трение во время проникновения — будь то партер или твоя секс-игрушка.

Ты можешь купить лубриканты как онлайн, так и в аптеке.

Лубриканты могут использоваться всеми, независимо от того, производит тело естественную смазку или нет. Но если у тебя есть проблемы с сухостью влагалища, то такое средство может оказаться особенно полезным.

Его использование во время полового акта может помочь предотвратить зуд, жжение, раздражение и другие неприятные ощущения.

Сухость обычно вызывают следующие факторы:

прием лекарств, в частности антигистаминных и антидепрессантов;

обезвоживание;

прием КОК (противозачаточных таблеток);

курение;

кормление грудью;

менопауза;

аутоиммунные заболевания;

химиотерапия.

Виды лубрикантов

Некоторые лубриканты предназначены для усиления сексуальной функции и возбуждения. Существуют разные типы смазок для разных нужд. О них поговорим дальше.

На водной основе

Это самый распространенный тип смазок. Они бывают с глицерином и без. С глицерином имеют сладковатый вкус.

Оба типа смазок экономичны, безопасны для использования с презервативами, не окрашивают простыни. Их легко найти в аптеке.

Плюсы: продукты без глицерина реже вызывают раздражение влагалища и имеют более длительный срок хранения.

Минусы: ароматизированные или согревающие смазки часто содержат глицерин, быстро высыхают, из-за содержания сахара способствуют развитию дрожжевых инфекций. Лубриканты без глицерина могут иметь горький вкус и впоследствии становятся липкими.

На силиконовой основе

У лубрикантов на силиконовой основе нет ни запаха, ни вкуса. Они скользкие и гладкие.

Плюсы: медленнее высыхают, не нужно часто наносить, безопасно использовать с латексными презервативами, в душевом пару и воде. Они гипоаллергенны.

Минусы: труднее смыть с тела, для этого нужно использовать мыло. Не рекомендуются для силиконовых секс-игрушек, так как могут разрушать их, сделав липкими и грубыми со временем.

На масляной основе

Лубриканты на масляной основе могут быть натуральными (с кокосовым или другими маслами) и синтетическими (с минеральным маслом или вазелином).

Плюсы: лубриканты на натуральной основе (авокадо, кокосовое, растительное, оливковое) хорошо подходят для интимного массажа и всех видов секс-игр. Безопасные для влагалища и употребления в пищу.

Смазки на основе синтетических масел, в частности, лосьоны и кремы для тела, хороши для наружной мастурбации, но не более.

Минусы: натуральные и синтетические лубриканты разрушают латексные презервативы, оставляют пятна на ткани. Синтетические могут раздражать влагалище, их тяжелее вывести из организма, вызывают влагалищные инфекции.

На натуральной основе

Лубриканты на натуральной основе производят на основе натуральных масел. Также есть органические и веганские варианты.

Плюсы: не содержат парабеллума, консервантов, используют органические ингредиенты.

Минусы: короткий срок годности, дороже обычной смазки.

Советы для применения лубрикантов

Конечно, не все вагинальные смазки одинаковые. Некоторые бренды будут работать лучше других, в зависимости от твоих потребностей.

Если у тебя сухость — разогревающая смазка может не помочь, потому что содержит глицерин и быстро высыхает. Для тебя силиконовые смазки длительного действия — лучший выбор.

Если ты склонна к грибковым инфекциям — держись подальше от лубрикантов с глицерином. Они могут раздражать влагалище и убивать хорошие бактерии, вызывая инфекцию.

Если пытаешься забеременеть — ищи смазку, на упаковке которой написано, что она “благоприятна для сперматозоидов” или “благоприятна для фертильности”. Исследования показывают, что некоторые лубриканты могут негативно влиять на подвижность сперматозоидов.

Если собираешься использовать презерватив — избегай продуктов на масляной основе. Они очень быстро разрушают латексный презерватив.

Если планируешь использовать секс-игрушку — используй смазку на водной основе. Если твоя игрушка сделана из силикона, то лубриканты на основе силикона могут со временем разрушить резину, из которой сделан продукт.

Если ты хочешь “поиграть в душе” — выбирай лубриканты на силиконовой основе. Продукты на водной основе смоются, как только ты окажешься под душем.

Каких лубрикантов следует избегать

Хотя лубриканты на масляной основе безопасны в использовании, они могут сделать большинство презервативов “неэффективными”. Также могут вызвать раздражение влагалища.

Ты также должна ограничить использование смазок с ароматизаторами. Эти химические вещества могут вызвать раздражение.

Некоторые ингредиенты в смазках с большей вероятностью могут вызвать воспаление или раздражение, и их следует избегать чувствительным женщинам.

Речь идет о:

глицерине;

ноноксиноле-9;

пропиленгликоле;

хлоргексидине;

глюконате.

Побочные эффекты от лубрикантов

Большинство лубрикантов не имеют побочных эффектов. Однако возможна аллергическая реакция на какие-то компоненты в смазке.

Обратись к врачу, если у тебя появились следующие симптомы:

осложненное дыхание;

любой отек, особенно горла и лица;

крапивница;

сыпь;

зуд.

Также обратись к врачу, если у тебя начали чаще появляться дрожжевые инфекции, когда лубрикант является частью твоей обычной жизни.

Выбирая между разными смазками, помни о своем комфорте и безопасности. То, сколько ты используешь, и как долго действует лубрикант, определит, будешь ли ты получать удовольствие во время “приятностей”.

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