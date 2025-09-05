Hands-free и мощные вибрации: в Киеве открылось пространство девайсов для сексуальной реабилитации

В Украине появилось пространство, где военные, ветераны и ветеранки после ранений могут получить поддержку врачей, инструменты для восстановления интимности. В сексуально-образовательном пространстве открылся корнер адаптивных девайсов для сексуальной реабилитации.

RECOVERY и N’JOY презентовали корнер сексуальной реабилитации военных

Ранения, ампутации или потеря чувствительности меняют тело, а с ним — и отношения. К этому добавляется еще один барьер — стигма.

О сексуальности после травмы редко говорят вслух, а государственные программы реабилитации вообще не включают интимную жизнь.

В результате военные и ветеранки остаются один на один с проблемой, которая напрямую влияет на качество жизни.

Сеть реабилитационных центров RECOVERY, которую создали Виктор и Елена Пинчуки, запустила программу RECOVERY. Сексуальне життя.

Она бесплатно учит реабилитологов работать с сексуальностью военных после ранений, помогая восстановить не только физическую функцию, но и доверие к собственному телу.

Именно эта программа ранее открыла первый в Украине бесплатный кабинет сексопатолога для военных.

Проект продолжает строить культуру диалога о сексуальной жизни после травмы. Новым шагом стала коллаборация с киевским бутиком интимных товаров N’JOY, где теперь работает корнер.

Здесь существует подборка интимных игрушек, созданных специально для людей с разным уровнем подвижности и чувствительности. Это адаптивные решения, которые учитывают потребности после ранений и помогают преодолевать барьеры в интимной жизни:

слабость или тремор — hands-free девайсы снимают потребность удерживать позу;

ограничение движения — дистанционное управление позволяет наслаждаться без физических преград;

снижение чувствительности — мощные вибрации и инновационные технологии помогают чувствовать даже в сложных состояниях;

психоэмоциональные трудности — адаптивные решения возвращают ощущение контроля и комфорта.

Читать по теме Самый большой центр RECOVERY открыли под Киевом: более 100 мест для реабилитации военных Новый реабилитационный центр создан на базе медицинского учреждения Министерства обороны

Директор Фонда Елены Пинчук и руководитель проекта Recovery. Сексуальная жизнь Ольга Сердюк объясняет, что сексуальная жизнь напрямую влияет на качество и полноту жизни, а потому реабилитация должна включать этот аспект. Она отмечает:

Наше сотрудничество с N’JOY стало естественным продолжением миссии нашего проекта, где мы готовим специалистов в сфере сексуальной реабилитации и помогаем обществу учиться открыто говорить о сексуальности после травмы.

Теперь мы вместе создали адаптивный корнер — пространство, которое станет практической базой для подготовки специалистов, и одновременно будет способствовать формированию культуры пользования вспомогательными девайсами для восстановления полноценной сексуальной жизни после травмы.

Hands-free и мощные вибрации: в Киеве открылось пространство девайсов для сексуальной реабилитации / 5 Фотографий

Соучредители N’JOY Светлана Павелецкая и Наталья Богучарская отмечают: сексуальная реабилитация должна иметь такую же часть восстановления, как физическая или психологическая.

— Война и отношения на расстоянии разрушают близость, хронический стресс ослабляет либидо, а ранения приносят физические и психологические трудности в интимности.

В таком случае это не игрушки для разнообразия, а девайсы, помогающие преодолевать барьеры и восстанавливать ощущения.

Мы основали N’JOY уже во время полномасштабной войны и понимали эти вызовы. Поэтому с первого дня знали, что он будет инклюзивным. С пандусом. С возможностью передвигаться на кресле колесном. С устройствами для сексуальной реабилитации. С событиями и лекциями о сексе во время войны. С кругом поддержки и разговорами об интимном, — отмечают они.

Посетить корнер адаптивных девайсов можно по адресу: Киев, Михайловский переулок, 9а или онлайн в разделе Инклюзия.

Когда военный возвращается с фронта, он физически уже дома. Но психологически — еще нет. Человеку нужно время, чтобы перейти из военной среды в гражданскую — и именно этот переход называют декомпрессией. Читай, почему она важна.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!