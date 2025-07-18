Не фронт и еще не дом: что такое декомпрессия военных

Когда военный возвращается с фронта, он физически уже дома. Но психологически еще нет. Внутри у него до сих пор работает другой режим: высокая бдительность, концентрация, напряжение, реакция на каждый резкий звук.

И чтобы переключиться, одного желания недостаточно. Человеку нужно время, чтобы фактически перейти из военной среды в гражданскую — и именно этот переход называют декомпрессией.

Вікна.tv взяли опыт разных стран и сравнили его с украинскими реалиями.

Военная декомпрессия — что это такое

В науке декомпрессия — это отдельная фаза возвращения после боевых действий. Называть это “лечением” или “отдыхом” не совсем правильно.

Это короткий, но важный период, когда военный находится в безопасной среде, получает психологическую поддержку, возвращается к базовым потребностям: спокойному сну, ощущению собственного тела, эмоциональному равновесию.

Сам термин и эту практику начали вводить во время Вьетнамской войны, когда военные после возвращения начали вести асоциальный образ жизни, бесконтрольно употребляли алкоголь и наркотики. Армия США столкнулась с резким ростом диагнозов, связанных с посттравматическим стрессовым расстройством, депрессией и нарушениями адаптации.

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Согласно данным исследования, опубликованного в Journal of Military and Veteran’s Health, 95% военных посчитали этот этап полезным, а 74% отметили, что он помог им лучше адаптироваться после возвращения.

И вот почему. Можно представить ситуацию — воин определенный срок находился на передовой в экстремальных условиях, постоянные обстрелы, взрывы, возможные потери побратимов. И через несколько дней после этого, надо сесть за семейный стол, общаться с родными и друзьями, переключиться на гражданскую жизнь…

Психологи говорят, что это невозможно. Физически человек не на фронте, в условной безопасности, а его психика — нет. Такие ситуации нередко завершались вспышками агрессии, бессонницей, паническими приступами или же глубокой эмоциональной отстраненностью.

Мировой опыт

Практика декомпрессии военных после боевых задач давно применяется в странах НАТО.

Ее главная идея везде одинакова: между войной и возвращением к мирной жизни должен быть промежуточный этап.

В каждой армии он организован по-разному, но базовые компоненты похожи:

локация — не фронт и еще не дом. Скорее всего, определенная нейтральная территория;

продолжительность — от 2 до 7 дней, в зависимости от страны: США — 2-3 дня, Великобритания и Европа — 3-5 дней, Канада — до 7 дней;

содержание — психоэдукация (образовательные сессии о симптомах стресса), групповые дискуссии (дебрифинг), легкая физическая активность, время на отдых в безопасной среде;

цель — дать психике и телу время на плавное переключение с боевого режима в мирный.

В разных странах этот этап имеет свои названия: в Канаде — Third Location Decompression, в Британии — structured decompression, в США — Deployment Transition Centers, а во Франции и Бельгии — sas d’adaptation, то есть “зона адаптации”.

То есть ни одна современная армия не считает нормальным просто “вернуть человека домой”. Декомпрессия стала неотъемлемым элементом военной логистики, наравне с эвакуацией раненых и пополнением личного состава.

Украинские военные часто имеют дело с более длинными ротациями, высоким уровнем боевой нагрузки и длительным пребыванием на передовой. Поэтому и период декомпрессии, вероятно, должен быть длиннее, чем в большинстве армий стран-членов НАТО.

Пока же у нас ситуация другая, рассказал NV Офицер бригады Азов, руководитель службы психологического сопровождения боевой деятельности Александр Форбс Гусаров:

— Если взять вьетнамскую войну, американцы возвращались с боевых неделю: сначала летели в Европу, где у них было время не декомпрессию. Они интегрировались в гражданскую жизнь, потихоньку понимали, где находятся, что опасность уже проходит и потом уже возвращались домой.

У нас этот путь занимает 6-7 часов: садишься в поезд в Краматорске, а через 7 часов ты уже в условно мирном Киеве.

Как это работает у нас

А все потому, что в Украине еще не существует единого, официально утвержденного стандарта декомпрессии для военных ВСУ. Сейчас он существует только в Национальной гвардии. Однако подвижки начинаются.

Министерство обороны объявило о создании новой модели психологической поддержки.

По словам начальника Управления психологического обеспечения полковника Олега Мукана, эта система охватывает пять уровней — от самопомощи в подразделении до психологического восстановления в тылу.

— Мы хотим, чтобы забота о наших военных была системной и длительной. Не только тогда, когда они на передовой, но и когда возвращаются домой, — отметил Мукан.

Теперь на нормативном уровне прописан:

алгоритм привлечения гражданских психологов;

виды помощи, которую должны получать военные;

способы взаимодействия с Министерством по делам ветеранов;

адаптацию украинской модели к стандартам НАТО.

Этот документ призван сформировать единую многоуровневую систему психологической поддержки. Однако ее реализация еще впереди.

Пока этого нет, ответственность за декомпрессию, или ее отсутствие, остается на плечах командиров.

Пока же в Украине существуют частные и волонтерские инициативы. Они работают в разных регионах и предлагают краткосрочные программы адаптации: несколько дней в спокойном месте, групповая работа с психологами, базовое психообразование, поддержка “равный-равному”, телесные практики, которые должны помочь военному (-ой) восстановить гражданский ритм жизни.

Коммуникация с теми, кто пережил тяжелые испытания на поле боя, может требовать особого подхода. Как гражданским общаться с военными, каких тем избегать в разговорах, как превратить банальное “как ты?” в настоящие слова поддержки — в эксклюзивном материале Вікна.tv.

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