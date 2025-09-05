Hands-free та потужні вібрації: у Києві запрацював простір девайсів для сексуальної реабілітації

В Україні з’явився простір, де військові, ветерани й ветеранки після поранень можуть отримати підтримку лікарів, інструменти для відновлення інтимності. У сексуально-освітньому просторі відкрився корнер адаптивних девайсів для сексуальної реабілітації.

RECOVERY та N’JOY презентували корнер сексуальної реабілітації військових

Поранення, ампутації чи втрата чутливості змінюють тіло, а з ним — і стосунки. До цього додається ще один бар’єр — стигма.

Про сексуальність після травми рідко говорять уголос, а державні програми реабілітації взагалі не включають інтимне життя.

У результаті військові та ветеранки залишаються сам-на-сам з проблемою, яка напряму впливає на якість життя.

Мережа реабілітаційних центрів RECOVERY, яку створили Віктор та Олена Пінчуки, запустила програму RECOVERY. Сексуальне життя.

Вона безкоштовно навчає реабілітологів працювати із сексуальністю військових після поранень, допомагаючи відновити не лише фізичну функцію, а й довіру до власного тіла.

Саме ця програма раніше відкрила перший в Україні безкоштовний кабінет сексопатолога для військових.

Проект продовжує будувати культуру діалогу про сексуальне життя після травми. Новим кроком стала колаборація з київським бутиком інтимних товарів N’JOY, де тепер працює корнер.

Тут існує добірка інтимних іграшок, створених спеціально для людей з різним рівнем рухливості та чутливості. Це адаптивні рішення, які враховують потреби після поранень і допомагають долати бар’єри в інтимному житті:

слабкість чи тремор — hands-free девайси знімають потребу утримувати позу;

— hands-free девайси знімають потребу утримувати позу; обмеження руху — дистанційне керування дозволяє насолоджуватися без фізичних перепон;

— дистанційне керування дозволяє насолоджуватися без фізичних перепон; зниження чутливості — потужні вібрації та інноваційні технології допомагають відчувати навіть у складних станах;

— потужні вібрації та інноваційні технології допомагають відчувати навіть у складних станах; психоемоційні труднощі — адаптивні рішення повертають відчуття контролю й комфорту.

Читати на тему Найбільший центр RECOVERY відкрили на Київщині: понад 100 ліжок для реабілітації військових Новий реабілітаційний центр створено на базі медичного закладу Міністерства оборони

Директорка Фонду Олени Пінчук і керівниця проекту Recovery. Сексуальне життя Ольга Сердюк пояснює, що сексуальне життя напряму впливає на якість і повноту життя, а тому і реабілітація обовʼязково має включати цей аспект. Вона наголошує:

— Наша співпраця з N’JOY стала природним продовженням місії нашого проекту, де ми готуємо фахівців у сфері сексуальної реабілітації та допомагаємо суспільству вчитися відкрито говорити про сексуальність після травми.

Тепер ми разом створили адаптивний корнер — простір, який стане практичною базою для підготовки спеціалістів, і водночас, сприятиме формуванню культури користування допоміжними девайсами для відновлення повноцінного сексуального життя після травми.

Hands-free та потужні вібрації: у Києві запрацював простір девайсів для сексуальної реабілітації / 5 Фотографій

Співзасновниці N’JOY Світлана Павелецька та Наталія Богучарська наголошують: сексуальна реабілітація має бути такою ж частиною відновлення, як фізична чи психологічна.

— Війна і стосунки на відстані руйнують близькість, хронічний стрес послаблює лібідо, а поранення приносять фізичні та психологічні труднощі в інтимності.

В такому випадку це не іграшки для різноманіття, а девайси, що допомагають долати бар’єри й відновлювати відчуття.

Ми заснували N’JOY вже під час повномасштабної війни й розуміли ці виклики. Тому з першого дня знали, що він буде інклюзивним. З пандусом. З можливістю пересуватись на кріслі колісному. З пристроями для сексуальної реабілітації. З подіями і лекціями про секс під час війни. З колом підтримки і розмовами про інтимне, — зазначають вони.

Завітати до корнера адаптивних девайсів за адресою: Київ, Михайлівський провулок, 9а або онлайн у розділі Інклюзія.

Коли військовий повертається з фронту, він фізично вже вдома. Але психологічно — ще ні. Людині потрібен час, щоб перейти з воєнного середовища до цивільного — і саме цей перехід називають декомпресією. Читай, чому вона важлива.

