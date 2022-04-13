Чего ждать от секса: как война влияет на половую жизнь

Во время войны психология половой жизни может измениться. Ведь каждый день мы проходим через травматические события и нервничаем от ужасающих новостей.

Психолог и сексолог Маргарита Шавловская рассказала, что может происходить с вашим либидо и сексуальной жизнью во время войны.

Главное, почему не нужно паниковать и что сделать для восстановления.

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Выключенное либидо

Из-за постоянного стресса у женщин может снижаться или на время исчезать тяга к сексуальной жизни.

Это может сопровождаться простым отсутствием желания заниматься сексом, а может проявиться в реакции организма — прекращении менструации.

Такая ситуация является нормальной реакцией организма на:

постоянную угрозу жизни;

чрезмерный стресс;

неопределенность;

проблемы со сном или его отсутствие;

депрессивные состояния;

прием некоторых медикаментозных препаратов.

Также одной из причин низкого либидо может стать синдром уцелевшего.

Человек подсознательно отказывает себе в удовольствии, ведь чувствует вину за возможность заниматься сексом, когда вокруг столько горя и смерти.

Каждая причина в той или иной степени влияет на сексуальную жизнь. Поэтому женщинам не следует пугаться, если возникают проблемы с возбуждением или достижением оргазма.

А мужчинам — если они наблюдают преждевременную эякуляцию или отсутствие эрекции.

Это все нормально и не останется навсегда.

Поэтому, если после долгой разлуки первое время не будет жарких ночей, это не значит, что пламя страсти погасло или партнер вас не хочет.

Просто нужно дать время, чтобы организм оправился от пережитого.

Для решения этой проблемы нужно убрать все факторы, провоцирующие самозащиту организма и тревожность, не забывать разговаривать с партнером.

Отношения не ограничиваются одним сексом. Существуют тысячи способов, как можно выразить свои чувства по-другому.

Отвращение к партнеру

После освобождения украинских городов от российской оккупации открылось сотни случаев зверств. Среди них жестокие изнасилования.

Психика человека во время постоянного стресса очень уязвима. Поэтому он может идентифицировать себя с жертвой даже после прочтения новости.

Поэтому может не просто исчезнуть желание, но и появиться отвращение к партнеру, сексуальной жизни в целом.

В такой момент нужно говорить со второй половинкой о своих чувствах и переживаниях.

Это позволит не придумывать, почему из жизни вдруг исчез секс, а глубже понимать вас и ваше нежелание. Так можно избежать многих оскорблений и ссор.

Конфликты и споры, между прочим, тоже не проходят мимо сексуальной жизни, а оставляют на ней свой отпечаток.

Если подобное состояние затянулось на длительный период, все же следует обратиться к специалисту.

Он поможет справиться с чувствами отвращения, стыда, страха и вернуться к нормальной сексуальной жизни.

Ссоры ведут к страстному примирению только в фильмах

Ссоры во время войны могут обостряться.

Из-за завышенных ожиданий от партнера, невозможности определить свои границы, разных взглядов на необходимость действовать определенным образом и отсутствия пространства для уединения.

Но, в отличие от фильмов, в ситуации постоянного стресса и страха за жизнь конфликты приведут только к отдалению партнеров.

Поэтому необходимо разговаривать, проявлять свою любовь и заботу с помощью теплых слов, объятий и поцелуев.

Гиперсексуальность

Это обратная реакция организма на угрозу жизни. В ней закладывается более эволюционный механизм.

Человек пытается оставить потомство перед угрозой смерти, что вполне естественно.

Другая причина такой реакции — попытка вернуть себе контроль хотя бы над чем-то, желание получить приятные эмоции и расслабиться.

Какой бы ни была ваша реакция, важно не забывать, что любая является нормальной, и не стоит ее стесняться или корить себя за нее.

Главное, не забывайте обсуждать с партнером свои чувства и желания, чтобы проявление вашей любви устраивало обоих.

В случае, если партнер чувствует сексуальное желание, а вы нет, или наоборот, может возникнуть вопрос, что делать, если у нас разные либидо. Мы уже поделились советами, которые улучшат и сохранят отношения, в нашем материале.