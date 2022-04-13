Чого чекати від сексу: як війна впливає на статеве життя

Під час війни психологія статевого життя може змінитися. Адже щодня ми проходимо через травматичні події та нервуємо від жахливих новин.

Психологиня та сексологиня Маргарита Шавловська розповіла, що може відбуватися з вашим лібідо та сексуальним життям під час та після війни.

Головне, чому не треба панікувати й що зробити для відновлення.

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Вимкнене лібідо

Через постійний стрес у жінок може знижуватися або на певний час зникати потяг до сексуального життя.

Це може супроводжуватися простою відсутністю бажання займатися сексом, а може й проявитися у реакції організму — припинення менструації.

Така ситуація є нормальною реакцією організму на:

постійну загрозу життю;

надмірний стрес;

невизначеність;

проблеми зі сном або його відсутність;

депресивні стани;

прийом деяких медикаментозних препаратів.

Також однією з причин низького лібідо може стати синдром вцілілого.

Людина підсвідомо відмовляє собі в задоволенні, адже відчуває провину за можливість займатися сексом, коли навколо стільки горя й смертей.

Кожна причина тою чи іншою мірою впливає на сексуальне життя. Тому жінкам не варто лякатися, якщо виникають проблеми зі збудженням або досягненням оргазму.

А чоловікам — якщо вони спостерігають передчасну еякуляцію або відсутність ерекції.

Це все цілком нормально й не лишиться назавжди.

Тому, якщо після довгої розлуки перший час не буде палких ночей, це не означає, що полум’я пристрасті згасло або партнер вас не бажає.

Просто потрібен час, щоб організм оговтався від пережитого.

Для розв’язання цієї проблеми потрібно позбутися чинників, які провокують самозахист організму й тривожність, не забувати розмовляти з партнером.

На сексі стосунки не обмежуються. Є тисячі способів, як можна висловити свої почуття інакше.

Відраза до партнера

Після звільнення українських міст від російської окупації відкрилися сотні випадків звірств. Серед них — жорстокі зґвалтування.

Психіка людини під час постійного стресу дуже вразлива. Тому людина може ідентифікувати себе з жертвою навіть після прочитання новини.

Через це може не просто зникнути бажання, а й з’явитися відраза до партнера, сексуального життя загалом.

У такий момент треба розмовляти з другою половинкою про свої почуття та переживання.

Це дозволить не вигадувати, чому з життя раптом зник секс, а глибше розуміти вас і ваше небажання. Так можна уникнути багатьох образ та сварок.

Конфлікти та суперечки, між іншим, теж не проходять повз сексуального життя, а лишають на ньому свій відбиток.

Якщо схожий стан затягнувся на тривалий період, все ж варто звернутися до спеціаліста.

Він допоможе впоратися з почуттями відрази, сорому, страху й повернутися до нормального сексуального життя.

Сварки ведуть до пристрасного примирення тільки у фільмах

Сварки під час війни можуть загострюватися.

Через завищені очікування від партнера, неможливість окреслити свої кордони, різні погляди на необхідність діяти у певний спосіб та відсутність простору для усамітнення.

Але, на відміну від фільмів, у ситуації постійного стресу та страху за життя конфлікти призведуть лише до віддалення партнерів.

Тож необхідно розмовляти, виявляти свою любов і турботу через теплі слова, обійми та поцілунки.

Гіперсексуальність

Це зворотна реакція організму на загрозу життю. В ній закладний більш еволюційний механізм.

Людина намагається залишити потомство перед загрозою смерті, що цілком природно.

Інша причина такої реакції — спроба повернути собі контроль бодай над чимось, бажання отримати приємні емоції та розслабитися.

Якою б не була ваша реакція, важливо не забувати, що будь-яка є нормальною, і не варто її соромитися чи картати себе за неї.

Головне, не забувайте обговорювати з партнером свої почуття та бажання, щоб вияв вашої любові влаштовував обох.

У разі, якщо у партнера виникає сексуальне бажання, а у вас — ні, або ж навпаки, може постати питання, що робити, якщо у нас різні лібідо. Ми вже поділилися порадами, що покращать і збережуть стосунки, в нашому матеріалі.