Ти мене більше не кохаєш, або чому під час війни люди розходяться

Міцні подружні стосунки зазвичай ґрунтуються на багатьох важливих речах, серед яких — кохання, взаєморозуміння, підтримка та довіра одне до одного.

Під час війни, коли більшість населення країни вже тривалий час занурене у ненормальні події, які дуже виснажують, стає важче будувати нормальну комунікацію з іншими людьми, проявляти терпимість і розуміння. Це позначається на людських стосунках, зокрема й подружніх, а інколи навіть призводить до їхнього руйнування.

Які причини?

Не вистачає ресурсу на почуття. Любов — це дієслово! А в стресових умовах стає важко проявляти це почуття, робити маленькі та великі добрі вчинки для своєї половини.

Здебільшого наші сили зараз спрямовані на елементарне облаштування життя у набагато важчих, ніж зазвичай, умовах. Ми виснажуємося не від найприємніших речей, тож можемо навіть зганяти злість на найближчих і коханих людях. Це неправильно, але мусимо розуміти, що зараз це варіант норми.

Розставляються ціннісні пріоритети. Під час війни стає зрозумілим, що є головним, а що другорядним у житті. Починають цінуватися речі, про які ми навіть не замислювалися в мирний час. І може статися так, що це різні речі для подружніх партнерів і точок дотику немає.

Переживання війни робить усіх максимально чесними, такими, як ми є насправді, й інколи це не та правда, яку ми готові знати про свого партнера. Тому можливим є розлучення і побудова стосунків з тим, хто має схожі переконання та цінності.

Різне переживання стресу. Це щось подібне до попереднього пункту, коли відсутні точки дотику між партнерами. Зруйнувати стосунки може й різна реакція на стрес. У когось ледь підвищився рівень тривоги, а в іншої людини вже паніка.

Хтось думає, як швидше опинитися в безпечному місці, а хтось готується до захисту. Різна реакція інколи заважає подружжю об’єднатися, згуртуватися, підтримати одне одного, щоб разом пережити складні часи. Кожен залишається наодинці сам із собою, і це закономірно призводить до поступового розриву стосунків.

Відстань. Не варто забувати про такий важливий фактор впливу, бо не кожен вміє кохати на відстані.

Саме тоді, коли фізично залишаєшся сам на сам із трагедією державного масштабу, здається, що стосунки не мають сенсу. Варто розуміти, що для когось подружні стосунки — це саме фізична присутність коханої людини поряд.

Ми хочемо, щоб у всьому світі панували мир та любов, а ми — трималися одне одного та перебували у спокої. Якщо ти не знаєш, як заспокоїтися та зібрати думки докупи, читай наш матеріал.