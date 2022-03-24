Ты меня больше не любишь, или почему во время войны люди расходятся

Крепкие супружеские отношения обычно основываются на многих важных вещах, среди которых — любовь, взаимопонимание, поддержка и доверие друг к другу.
Во время войны, когда большая часть населения страны уже длительное время погружена в ненормальные события, которые очень истощают, иногда трудно выстраивать нормальную коммуникацию с другими людьми, проявлять терпимость и понимание. Это сказывается на человеческих отношениях, в том числе и супружеских, а иногда даже является поводом к их разрыву.
Как правило, наши силы сейчас направлены на элементарное обустройство жизни в более сложных, чем обычно, условиях. Мы истощаемся не от самых приятных вещей, поэтому можем даже сорваться на самых близких и любимых людях. Это неправильно, но мы должны понимать, что сейчас это вариант нормы.
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Переживание войны делает всех максимально честными, такими, какими мы есть на самом деле, и иногда это не та правда, которую мы готовы знать о своём партнёре. Поэтому возможно расставание и выстраивание отношений с тем, у кого похожие убеждения и ценности.
Кто-то думает, как быстрее оказаться в безопасном месте, а кто-то готовиться к защите. Разная реакция иногда мешает супругам объединиться, сгруппироваться, поддержать друг друга, чтобы вместе пережить эти тяжёлые времена. Каждый остаётся наедине с собой, и это закономерно ведёт к постепенному разрыву отношений.
Именно тогда, когда физически остаёшься один на один с трагедией государственного масштаба, кажется, что отношения не имеют смысла. Стоит понимать, что для кого-то именно физическое присутствие любимого человека является чуть ли не самым важным признаком любви.
Мы хотим, чтобы во всём мире царили мир и любовь, а мы — держались друг друга и находились в спокойствии. Если ты не знаешь, как успокоиться и собрать мысли воедино, читай об этом в нашем материале.