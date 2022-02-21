Разное либидо с партнером? Дельные советы, как улучшить интимные отношения

Часто влюбленные после сладкого периода отношений встречаются с первыми трудностями. Одной из таких может стать разное либидо у партнеров. Эта проблема нередко вредит отношениям и приводит к неудовлетворенности и непроговоренным обидам.

Как тогда разрешить конфликт интересов, чтобы не обидеть партнера? На этот вопрос с радостью ответила автор книги Женские дела. О гармонии гормонов, сексе и контрацепции, кандидат медицинских наук Наталья Силина.

Разговаривайте

Если одному партнеру достаточно интима раз в неделю, а другой хочет секса ежедневно, лучше всего сесть и обсудить потребности каждого.

Иногда партнер испытывает внутреннюю тревогу, а секс является лишь средством избавления от тревоги.

Впрочем, нередки также случаи, когда частый секс является необходимостью, тогда можно предложить партнеру альтернативу.

Прикосновения, но без интима

В качестве альтернативы сексу хорошо подойдет крепкий телесный контакт — прикосновения, объятия, массаж.

Иногда человек бессознательно пытается снять телесное напряжение с помощью секса.

Впрочем, следует отметить, что прикосновения — это альтернатива, а не полная замена интимной жизни.

Золотая середина

После откровенного разговора с партнером можно договориться о золотой середине — примерно рассчитать, как часто вы готовы к близким отношениям, чтобы и вам было комфортно, и партнер не скучал.

А еще можно вести настоящий секс-календарь. Детальнее о нем читайте ниже.

Мануальные практики

Помните, что секс может быть разнообразным, и всегда есть мануальные практики для стимуляции эрогенных зон партнера или партнерши. Еще одним советом будет практиковать новое для вашей пары.

Кроме того, если вы не хотите интимных отношений прямо сейчас, это не значит, что после прелюдии у вас этого желания не возникнет. Пусть каждый из партнеров прилагает немного больше усилий для совместного удовольствия.

Стереотипы о сексе

В нашем обществе до сих пор полно предубеждений по поводу интима, которые вредят отношениям.

Одно из самых распространенных — мужчины постоянно хотят секса. Однако этот стереотип часто влияет на самооценку тех мужчин, у которых сексуальное влечение не очень выражено.

Следует помнить: либидо для каждого индивидуально, а значит, не может быть устоявшейся нормы сексуального влечения для мужчин и для женщин.

Еще один возмутительный стереотип заставляет воспринимать женщину как инструмент удовлетворения сексуальных потребностей. Однако женщина вправе самостоятельно решать, хочет ли близких отношений или этот вечер проведет в постели с любимой книгой.

Важные правила интимной жизни

Наталья Силина напоминает о важных правилах, которые помогут сохранить здоровые сексуальные отношения в паре:

Интимные отношения происходят только по обоюдному согласию. Все остальное — это насилие; Секс должен быть безопасным, какими бы игрушками вы не хотели воспользоваться впервые; Сексуальные отношения должны быть приятны всем, кто в них вовлечен.

Эмоции после секса бывают разными. Иногда что-то идет не по плану и партнеры испытывают стыд, вину или разочарование. Что делать в этом случае — читайте по ссылке.