Почему дети врут: что стоит знать родителям о выдумках малышей

Для многих родителей первая сознательная ложь из уст трехлетнего ребенка становится настоящим шоком. Мы привыкли считать честность фундаментальной добродетелью, поэтому детские выдумки часто вызывают тревогу или желание немедленно перевоспитать малыша.

Однако последние исследования в области детской психологии, о которых сообщает издание YourTango, свидетельствуют об обратном. Ложь в раннем возрасте — это не признак испорченности, а важный этап психологического развития и свидетельство недюжинных умственных способностей.

Когнитивные навыки и связь лжи с интеллектом малыша

Согласно данным доктора Канга Ли, профессора Университета Торонто, склонность к выдумкам появляется очень рано. Уже в двухлетнем возрасте около тридцати процентов малышей пытаются обмануть взрослых. К трем годам количество таких детей возрастает до пятидесяти процентов, а среди четырехлеток неправду говорят уже восемьдесят процентов. Психологи убеждены, что это вполне нормальная и даже здоровая часть взросления.

Почему же ложь считается признаком ума? Эксперты объясняют, что для успешной манипуляции фактами ребенок должен обладать двумя сложными когнитивными навыками. Первая — это способность читать мысли.

Ребенок осознает, что его разум отделен от разума другого человека. Он понимает, что мама или папа не знают того, что знает он сам. Это свидетельствует о высоком уровне самосознания. Второй навык — самоконтроль. Чтобы ложь выглядела правдоподобной, малыш должен контролировать свою речь, выражение лица и движения тела. Чем сложнее ложь, тем лучше развиты эти навыки у ребенка.

Грань между фантазией и реальностью в детском мире

По словам детского психиатра Майкла Броди, в раннем возрасте дети также часто путают реальность с фантазией. Воображение малышей настолько яркое, что они могут искренне верить в свои выдумки. Для них жить в мире грез гораздо интереснее, чем в серой обыденности. Кроме того, большинство детских неправд продиктованы принципом удовольствия: малыши просто хотят получить желаемое лакомство или избежать неприятных последствий, например, наказания за разбитую вазу.

Хотя честность остается важной для взрослой жизни, эксперты YourTango советуют родителям не воспринимать раннюю ложь как моральную катастрофу.

Напротив, это повод порадоваться интеллектуальному прогрессу вашего ребенка, его креативности и способности к адаптации. Понимание разницы между правдой и выдумкой придет со временем, а пока детские хитрости являются лишь доказательством того, что мозг малыша работает на полную мощность.

Детский сад — это первый образовательный этап в жизни малыша, фундамент, на котором основывается его дальнейший успех в школе и за ее пределами. Читай следующий материал Викна-новыны о важности дошкольного образования.

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