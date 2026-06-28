Для тебя Семейные отношения

Почему дети врут: что стоит знать родителям о выдумках малышей

Юлия Хоменко, редактор сайта 28 июня 2026, 12:00 3 мин.
Почему дети лгут: граница между фантазией и развитием когнитивных навыков
Фото Pexels

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