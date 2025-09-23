Стиль жизни Здоровье и красота

Конец менструаций в 30: гинеколог о последствиях войны для украинок

Ирина Танасийчук, журналист сайта 23 сентября 2025, 14:03 2 мин.
Конец менструаций в 30: гинеколог о последствиях войны для украинок
Фото Unsplash, ГСЧС/Facebook

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь