Конец менструаций в 30: гинеколог о последствиях войны для украинок

Из-за войны и стресс украинки все чаще сталкиваются с отсутствием менструаций и другими проблемами со здоровьем. Гинеколог Людмила Шупенюк в разговоре с Алексеем Сухановым рассказала о масштабах проблемы и какие осложнения замечала в своей врачебной практике.

Отсутствие месячных и антидепрессанты: как война изменила здоровье украинок

Врач подчеркивает, что женские гормоны очень чувствительны к любым внешним раздражителям, в том числе и к войне.

— Есть женщины, у которых в 30 лет прекращается менструация. При том, что яичники еще на высоте, там еще много яйцеклеток. А у нее раз на фоне стресса нет месячных полгода или год. У меня были такие пациентки, у которых муж попал в плен и у них прекратилась функция.

По ее словам, в Украине стремительно выросли продажи антидепрессантов, в частности на 25%.

— У меня есть женщины молодого возраста, я имею в виду до 30 или 30+, которые откладывают первую беременность потому, что принимают антидепрессанты. А на фоне приёма боятся зачать ребенка.

При этом женщины также не хотят отменять прием антидепрессантов, потому что не уверены, что смогут справиться со стрессом без них.

Что делать женщинам, планирующим беременность

Центр общественного здоровья Минздрава напоминает, что тем женщинам, которые все же хотят иметь детей, следует особенно придерживаться следующих рекомендаций:

питаться сбалансированно и потреблять продукты, богатые витаминами и минералами: много овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, рыбы и оливкового масла;

регулярно активно двигаться и уделять этому хотя бы 30 минут в день;

отказаться от табака, алкоголя и наркотических веществ;

проходить профилактические обследования: найти хронические диагнозы и исследовать общее состояние здоровья;

проверить семейную историю заболеваний, особенно исследовать генетические заболевания;

вакцинироваться от опасных вирусов и бактерий;

скорректировать прием лекарства, если его назначил врач;

избегать стресса;

достаточно спать;

принимать фолиевую кислоту (400 мкг в день), чтобы предотвратить риск врожденных пороков плода;

отслеживать менструальный цикл;

ограничить потребление кофеина.

Из-за боевых действий женщины все чаще откладывают материнство. Впрочем, это не всегда означает, что родить ребенка станет невозможно. Беременность даже после 40 лет вполне реальна. Читай, как это влияет на ребенка и будущую мать.

