Аменорея военного времени и менопауза: какие гинекологические болезни преследуют украинок после войны

Война и тяжелый и длительный стресс привели к нарушению функций женского здоровья многих украинок, в частности, к проблемам репродуктивной системы. Частыми проблемами стали сильное кровотечение или, наоборот, отсутствие менструации.

О самых распространенных проблемах со здоровьем с начала полномасштабного вторжения и как женщины могут помочь себе РБК-Украина поговорили с гинекологом, доктором медицинских наук и президентом Ассоциации гинекологов-эндокринологов Украины Татьяной Татарчук.

Аменорея военного времени — почему стала распространена после полномасштабного вторжения

Среди гинекологических заболеваний, которые врачи встречают у пациенток, есть так называемая аменорея военного времени. Это состояние психогенного отсутствия менструации. Впервые это заболевание описали на основе данных периода Второй мировой войны.

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— И хотя в современной медицинской терминологии не употребляется словосочетание “военного времени”, в реалиях сегодняшнего дня очень многие женщины жалуются на расстройства менструального цикла, в частности на аменорею, — говорит Татьяна Татарчук.

Это состояние делится на две группы: гипогонадотропная и гипергонадотропная аменорея. Это зависит от уровня гипофизарных гормонов, производимых в головном мозге.

На регуляцию менструации оказывает влияние целый ряд органов: кора головного мозга, гипоталамус, гипофиз, яичники, матка. Три из пяти органов расположены в головном мозге.

Именно через кору реализуется влияние внешней среды на состояние всего организма посредством других звеньев регуляции и обмена, — объясняет гинеколог.

Эмоциональная и физическая нагрузка и стресс часто блокируют менструальную функцию у женщин и способность к зачатию. И так задумано в нашем теле, чтобы прежде всего сохранить попавшую в такие обстоятельства женщину, а репродуктивные возможности отсрочиваются к улучшению ситуации.

— Ведь женщина становится более уязвимой именно в период беременности. Даже в Священном Писании отмечено, что в суровые времена тяжелее всего будет беременным женщинам и матерям, которые кормят грудью, — добавляет Татьяна Татарчук.

Однако нормальную работу репродуктивной системы и менструальную функцию можно восстановить. Часто единственной составляющей лечения только покой.

На примере женщин, эвакуировавшихся из прифронтовых или оккупированных городов в западные регионы, удалось понять, что при оптимистическом варианте и установлении спокойного состояния уже через несколько месяцев возобновлялась работа репродуктивной системы.

Однако у тех женщин, у которых вместе с войной продолжается активный хронический стресс по разным причинам, аменорея остается, и они нуждаются в лечении.

Нарушения менструального цикла не всегда проявляются в виде аменореи. Менструации могут продолжиться, но изменить характер.

— Они могут стать реже, уменьшается их продолжительность и объем кровопотери. Это так называемый гипоменструальный синдром, при котором происходит не столь интенсивное угнетение выработки гормонов гипофиза, как в случае аменореи, — объясняет врач.

Несбалансированная работа яичников может спровоцировать нарушение менструального цикла посредством кровотечений. Бывает, что у женщины нет менструаций в течение нескольких месяцев, а затем наступает сильное менструальное кровотечение.

Это значительная кровопотеря, приводящая к уменьшению уровня железа в крови и гемоглобина. Как результат — снижается стрессоустойчивость организма

Менопауза и другие гинекологические проблемы

Также на фоне стресса может наступить преждевременная менопауза, когда функция яичников производить яйцеклетки завершается раньше запланированного внутренними часами женщины.

Татьяна Татарчук отмечает, что в условиях стресса происходит значительная перегрузка надпочечников, поскольку именно они производят гормоны стресса, в частности кортизол, адреналин и тестостерон надпочечника:

— Истощение надпочечников может привести к нарушению их работы и гормональному дисбалансу, что в свою очередь может спровоцировать ряд других расстройств.

К тому же могут обостряться разные гинекологические заболевания. Болезненные менструации становятся еще более болезненными, склонность к обильным менструациям в дальнейшем проявляется в виде полноценных кровотечений и т.п.

А течение других имеющихся заболеваний становится тяжелее, в частности эндометриоз переходит в более тяжелую форму, узлы миомы растут, полипы увеличиваются.

Также стресс провоцирует нарушение углеводного обмена, что затем приводит к развитию сахарного диабета 2 типа.

При каких-либо симптомах и нарушениях женского здоровья следует немедленно обратиться к врачам. Если, например, менструации прекратились к 35-40 годам или появилась гипогонадотропная аменорея — надо, не мешкая, получить помощь.

В обоих случаях мы имеем состояние хронического дефицита важных для женщины гормонов, а именно эстрогенов. И организму нужно помочь, — подчеркивает гинеколог.

Дефицит эстрогена — это прежде всего слабость, утомляемость, истощенность, низкая стрессоустойчивость. А еще — снижение плотности и прочности костной ткани, потеря эластичности сосудов. Поэтому довольно часто развивается гипертоническая болезнь, которая приводит к инсультам и инфарктам.

Что делать, если обострились гинекологические заболевания

Важной задачей в таких случаях коррекция гормонального дисбаланса в условиях стресса.

— Однако нужно быть взвешенными и осторожными в решении этого вопроса. В свое время мы пережили период гормонофобии, и сейчас у нас довольно часто одновременно есть две крайности — либо гормонофобия, либо гормонофилия. Очень важно достичь гармонии, — говорит гинеколог.

Медлить с обращением к врачу не стоит. Если это кровотечение, то необходима срочная консультация и обследование специалиста.

Отсутствие менструаций у женщины в течение 6 месяцев — свидетельство изменений в организме, при которых менструальная функция самостоятельно не восстанавливается. В этом случае сможет помочь только врач.

Но есть некоторые средства, которыми женщина может помочь себе. Во-первых, нужно научиться находить время для своего обновления, стараться достаточно спать и отдыхать.

Нельзя пренебрегать появлением новых жалоб, и в случае их возникновения нужно как можно быстрее получить консультацию врачей. Это поможет женщине сохранить физическое и психическое здоровье.

А о “красных флажках” гинекологов, свидетельствующих об их некомпетентности мы рассказывали ранее.

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