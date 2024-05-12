Здоровье и красота

Аменорея военного времени и менопауза: какие гинекологические болезни преследуют украинок после войны

Ирина Танасийчук, редактор сайта 12 мая 2024, 14:00
Гинекологические заболевания
Фото: Pexels

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