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Магнитные бури в июле 2025 года: когда солнце будет влиять на твое здоровье в летнюю жару

Мария Дзюба, редактор сайта 23 июня 2025, 17:45
Магнитные бури в июле 2025 года: когда солнце будет влиять на твое здоровье в летнюю жару
Фото Pexels

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