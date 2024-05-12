Аменорея воєнного часу та менопауза: які гінекологічні хвороби переслідують українок після війни

Війна та тяжкий і тривалий стрес призвели до порушень функцій жіночого здоров’я багатьох українок, зокрема до проблем репродуктивної системи. Частими проблемами стали сильна кровотеча або навпаки відсутність менструації.
Про найрозповсюдженіші проблеми зі здоров’ям з початку повномасштабного вторгнення та як жінки можуть допомогти собі РБК-Україна поговорили з гінекологинею, докторкою медичних наук та президенткою Асоціації гінекологів-ендокринологів України Тетяною Татарчук.
Серед гінекологічних хвороб, які лікарі зустрічають у пацієнток, є так звана аменорея воєнного часу. Це стан психогенної відсутності менструації. Вперше це захворювання описали на основі даних періоду Другої світової війни.
— І хоча в сучасній медичній термінології не вживається словосполучення “воєнного часу”, в реаліях сьогодення дуже багато жінок скаржаться на розлади менструального циклу, зокрема на аменорею, — говорить Тетяна Татарчук.
Цей стан поділяється на дві групи: гіпогонадотропна та гіпергонадотропна аменорея. Це залежить від рівня гіпофізарних гормонів, які виробляються в головному мозку.
На регуляцію менструації впливає ціла низка органів: кора головного мозку, гіпоталамус, гіпофіз, яєчники, матка. Три з п’яти органів розташовані в головному мозку.
Саме через кору реалізується вплив зовнішнього середовища на стан усього організму за посередництва інших ланок регуляції та обміну, — пояснює гінекологиня.
Саме через кору реалізується вплив зовнішнього середовища на стан усього організму за посередництва інших ланок регуляції та обміну, — пояснює гінекологиня.
Емоційне та фізичне навантаження і стрес досить часто блокують менструальну функцію у жінок та здатність до зачаття. Так задумано в нашому тілі, щоб насамперед зберегти жінку, яка потрапила в такі обставини, а репродуктивні можливості відтерміновуються до поліпшення ситуації.
— Адже жінка стає більш вразливою саме в період вагітності. Навіть у Святому Письмі зазначено, що у суворі часи найважче буде вагітним жінкам та матерям, які годують грудьми, — додає Тетяна Татарчук.
Проте нормальну роботу репродуктивної системи й менструальну функцію можна відновити. Часто єдиною складовою лікування є лише спокій.
На прикладі жінок, що евакуювалися з прифронтових або окупованих міст до західних регіонів, вдалося зрозуміти, що за оптимістичного варіанта та встановленні спокійного стану вже через декілька місяців відновлювалася робота репродуктивної системи.
Проте в тих жінок, у яких разом з війною триває активний хронічний стрес з різних причин, аменорея залишається, і вони потребують лікування.
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Порушення менструального циклу не завжди проявляються у вигляді аменореї. Менструації можуть продовжитися, але змінити свій характер.
— Вони можуть стати рідшими, зменшується їх тривалість та об’єм крововтрати. Це так званий гіпоменструальний синдром, за якого відбувається не настільки інтенсивне пригнічення вироблення гормонів гіпофіза, як у разі аменореї, — пояснює лікарка.
Незбалансована робота яєчників може спровокувати порушення менструального циклу у вигляді кровотеч. Буває, що в жінки немає менструацій протягом декількох місяців, а потім настає сильна менструальна кровотеча.
Це значна крововтрата, що призводить до зменшення рівня заліза в крові та гемоглобіну. Як результат — знижується стресостійкість організму
Також на тлі стресу може настати передчасна менопауза, коли функція яєчників виробляти яйцеклітини завершується раніше, ніж заплановано внутрішнім годинником жінки.
Тетяна Татарчук зауважує, що в умовах стресу відбувається значне перевантаження наднирників, оскільки саме вони виробляють гормони стресу, зокрема кортизол, адреналін і тестостерон наднирникового походження:
— Виснаження наднирників може призвести до порушення їх роботи й до гормонального дисбалансу, що своєю чергою може спровокувати низку інших розладів.
До того ж можуть загострюватися різні гінекологічні захворювання. Болючі менструації стають ще болючішими, схильність до рясних менструацій надалі проявляється у вигляді повноцінних кровотеч тощо.
А перебіг інших наявних захворювань стає важчим, зокрема ендометріоз переходить у тяжчу форму, вузли міоми ростуть, поліпи збільшуються.
Також стрес провокує порушення вуглеводного обміну, що потім призводить до розвитку цукрового діабету 2 типу.
За будь-яких симптомів та порушень жіночого здоров’я слід негайно звернутися до лікарів. Якщо, наприклад, менструації припинилися до 35-40 років або з’явилася гіпогонадотропна аменорея — треба, не зволікаючи, отримати допомогу.
В обох випадках ми маємо стан хронічного дефіциту важливих для жінки гормонів, а саме естрогенів. І організму треба допомогти, — підкреслює гінекологиня.
В обох випадках ми маємо стан хронічного дефіциту важливих для жінки гормонів, а саме естрогенів. І організму треба допомогти, — підкреслює гінекологиня.
Дефіцит естрогену — це насамперед слабкість, втомлюваність, виснаженість, низька стресостійкість. А ще — зниження щільності й міцності кісткової тканини, втрата еластичності судин. Через це надалі досить часто розвивається гіпертонічна хвороба, яка призводить до інсультів та інфарктів.
Важливим завданням у таких випадках є корекція гормонального дисбалансу в умовах стресу.
— Проте необхідно бути зваженими й обережними у розв’язанні цього питання. Свого часу ми пережили період гормонофобії, і зараз у нас досить часто одночасно є дві крайнощі — або гормонофобія, або гормонофілія. Дуже важливо досягти гармонії, — говорить гінекологиня.
Зволікати зі зверненням до лікаря не варто. Якщо це кровотеча, то необхідна термінова консультація й обстеження фахівця.
Відсутність менструацій у жінки протягом 6 місяців — свідчення змін в організмі, за яких самостійно менструальна функція не відновлюється. В цьому випадку зможе допомогти лише лікар.
Але є певні засоби, якими жінка може допомогти собі. Треба навчитися знаходити час для свого відновлення, намагатися достатньо спати й відпочивати.
Не можна нехтувати й появою нових скарг, і у разі їхнього виникнення треба якнайшвидше отримати консультацію лікарів. Це допоможе жінці зберегти фізичне та психічне здоров’я.
А про “червоні прапорці” гінекологів, які свідчать про їхню некомпетентність ми розповідали раніше.
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