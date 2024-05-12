Здоров'я та краса

Аменорея воєнного часу та менопауза: які гінекологічні хвороби переслідують українок після війни

Ірина Танасійчук, редакторка сайту 12 Травня 2024, 14:00
гінекологічні захворювання
Фото: Pexels

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