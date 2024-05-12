Аменорея воєнного часу та менопауза: які гінекологічні хвороби переслідують українок після війни

Війна та тяжкий і тривалий стрес призвели до порушень функцій жіночого здоров’я багатьох українок, зокрема до проблем репродуктивної системи. Частими проблемами стали сильна кровотеча або навпаки відсутність менструації.

Про найрозповсюдженіші проблеми зі здоров’ям з початку повномасштабного вторгнення та як жінки можуть допомогти собі РБК-Україна поговорили з гінекологинею, докторкою медичних наук та президенткою Асоціації гінекологів-ендокринологів України Тетяною Татарчук.

Аменорея воєнного часу — чому стала розповсюджена після повномасштабного вторгнення

Серед гінекологічних хвороб, які лікарі зустрічають у пацієнток, є так звана аменорея воєнного часу. Це стан психогенної відсутності менструації. Вперше це захворювання описали на основі даних періоду Другої світової війни.

Зараз також дивляться

— І хоча в сучасній медичній термінології не вживається словосполучення “воєнного часу”, в реаліях сьогодення дуже багато жінок скаржаться на розлади менструального циклу, зокрема на аменорею, — говорить Тетяна Татарчук.

Цей стан поділяється на дві групи: гіпогонадотропна та гіпергонадотропна аменорея. Це залежить від рівня гіпофізарних гормонів, які виробляються в головному мозку.

На регуляцію менструації впливає ціла низка органів: кора головного мозку, гіпоталамус, гіпофіз, яєчники, матка. Три з п’яти органів розташовані в головному мозку.

Саме через кору реалізується вплив зовнішнього середовища на стан усього організму за посередництва інших ланок регуляції та обміну, — пояснює гінекологиня.

Емоційне та фізичне навантаження і стрес досить часто блокують менструальну функцію у жінок та здатність до зачаття. Так задумано в нашому тілі, щоб насамперед зберегти жінку, яка потрапила в такі обставини, а репродуктивні можливості відтерміновуються до поліпшення ситуації.

— Адже жінка стає більш вразливою саме в період вагітності. Навіть у Святому Письмі зазначено, що у суворі часи найважче буде вагітним жінкам та матерям, які годують грудьми, — додає Тетяна Татарчук.

Проте нормальну роботу репродуктивної системи й менструальну функцію можна відновити. Часто єдиною складовою лікування є лише спокій.

На прикладі жінок, що евакуювалися з прифронтових або окупованих міст до західних регіонів, вдалося зрозуміти, що за оптимістичного варіанта та встановленні спокійного стану вже через декілька місяців відновлювалася робота репродуктивної системи.

Проте в тих жінок, у яких разом з війною триває активний хронічний стрес з різних причин, аменорея залишається, і вони потребують лікування.

Порушення менструального циклу не завжди проявляються у вигляді аменореї. Менструації можуть продовжитися, але змінити свій характер.

— Вони можуть стати рідшими, зменшується їх тривалість та об’єм крововтрати. Це так званий гіпоменструальний синдром, за якого відбувається не настільки інтенсивне пригнічення вироблення гормонів гіпофіза, як у разі аменореї, — пояснює лікарка.

Незбалансована робота яєчників може спровокувати порушення менструального циклу у вигляді кровотеч. Буває, що в жінки немає менструацій протягом декількох місяців, а потім настає сильна менструальна кровотеча.

Це значна крововтрата, що призводить до зменшення рівня заліза в крові та гемоглобіну. Як результат — знижується стресостійкість організму

Менопауза та інші гінекологічні проблеми

Також на тлі стресу може настати передчасна менопауза, коли функція яєчників виробляти яйцеклітини завершується раніше, ніж заплановано внутрішнім годинником жінки.

Тетяна Татарчук зауважує, що в умовах стресу відбувається значне перевантаження наднирників, оскільки саме вони виробляють гормони стресу, зокрема кортизол, адреналін і тестостерон наднирникового походження:

— Виснаження наднирників може призвести до порушення їх роботи й до гормонального дисбалансу, що своєю чергою може спровокувати низку інших розладів.

До того ж можуть загострюватися різні гінекологічні захворювання. Болючі менструації стають ще болючішими, схильність до рясних менструацій надалі проявляється у вигляді повноцінних кровотеч тощо.

А перебіг інших наявних захворювань стає важчим, зокрема ендометріоз переходить у тяжчу форму, вузли міоми ростуть, поліпи збільшуються.

Також стрес провокує порушення вуглеводного обміну, що потім призводить до розвитку цукрового діабету 2 типу.

За будь-яких симптомів та порушень жіночого здоров’я слід негайно звернутися до лікарів. Якщо, наприклад, менструації припинилися до 35-40 років або з’явилася гіпогонадотропна аменорея — треба, не зволікаючи, отримати допомогу.

В обох випадках ми маємо стан хронічного дефіциту важливих для жінки гормонів, а саме естрогенів. І організму треба допомогти, — підкреслює гінекологиня.

Дефіцит естрогену — це насамперед слабкість, втомлюваність, виснаженість, низька стресостійкість. А ще — зниження щільності й міцності кісткової тканини, втрата еластичності судин. Через це надалі досить часто розвивається гіпертонічна хвороба, яка призводить до інсультів та інфарктів.

Що робити, якщо загострилися гінекологічні захворювання

Важливим завданням у таких випадках є корекція гормонального дисбалансу в умовах стресу.

— Проте необхідно бути зваженими й обережними у розв’язанні цього питання. Свого часу ми пережили період гормонофобії, і зараз у нас досить часто одночасно є дві крайнощі — або гормонофобія, або гормонофілія. Дуже важливо досягти гармонії, — говорить гінекологиня.

Зволікати зі зверненням до лікаря не варто. Якщо це кровотеча, то необхідна термінова консультація й обстеження фахівця.

Відсутність менструацій у жінки протягом 6 місяців — свідчення змін в організмі, за яких самостійно менструальна функція не відновлюється. В цьому випадку зможе допомогти лише лікар.

Але є певні засоби, якими жінка може допомогти собі. Треба навчитися знаходити час для свого відновлення, намагатися достатньо спати й відпочивати.

Не можна нехтувати й появою нових скарг, і у разі їхнього виникнення треба якнайшвидше отримати консультацію лікарів. Це допоможе жінці зберегти фізичне та психічне здоров’я.

А про “червоні прапорці” гінекологів, які свідчать про їхню некомпетентність ми розповідали раніше.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.