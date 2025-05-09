Як знизити кортизол: поради для нормалізації гормону стресу без таблеток

Кортизол — гормон, який виділяється під час стресу, важких фізичних навантажень та інших непередбачених ситуацій. Його надмірна кількість викликає важкі захворювання, які треба лікувати медикаментозно. Але в деяких випадках для зниження його рівня достатньо дотримуватися простих правил. Експерти та лікарі розповіли виданню Woman&Home, як знизити кортизол в організмі.

Як знизити кортизол в організмі у домашніх умовах

Варто розуміти, що саме стрес провокує підвищення кортизолу. Тож єдиний шлях обмежити негативний вплив гормону — спробувати уникати стресових ситуацій.

А ще приділяти час фізичній активності, медитаціям та улюбленим хобі. Ці дії підвищать рівень серотоніну та дофаміну — гормонів, які є антиподами кортизолу за своєю суттю.

Крім цього, слід переглянути кількість спожитого кофеїну за день. Він є стимулятором, який провокує підвищення рівня кортизолу у крові. Якщо випити занадто багато кави, може виникнути почуття занепокоєння та нервозності.

Ну і звісно, поганий відпочинок та підвищений кортизол — постійні супутники один одного. Коли ми не висипаємося, організм відчуває стрес та компенсує це викидом відповідного гормону. Так він хоче підтримати нас, якщо відчуває, що ми на межі своїх можливостей.

Тому важливо мати гарний сон, достатньо відпочивати та дотримуватися режиму.

Які продукти знижують кортизол

Також є тісний зв’язок між рівнем цукру в крові та кортизолом. Щоб налагодити роботу гормону, потрібно організувати здорове та збалансоване харчування та підтримувати стабільний рівень цукру.

Краще обмежити споживання рафінованого цукру та вуглеводів з високим ступенем переробки. Натомість вибрати цілісні або мінімально оброблені продукти з білком та корисними жирами.

Замість доданого цукру краще обрати натуральний: патоку, свіжі або сухі фрукти. Треба пити достатньо рідини, оскільки зневоднення теж підвищує рівень кортизолу.

А підтримати наднирники, які виділяють кортизол, можна, вживаючи продукти з великою кількістю вітамінів групи B. Вітамін B12 допомагає організму засвоювати інші поживні речовини, особливо залізо, білки та вуглеводи. Саме вони допомагають нам почуватися менш втомленими, тому відповідно не провокувати підвищення кортизолу.

Зверни увагу на такі продукти:

яловичина;

субпродукти;

курка, індичка та інше нежирне біле м’ясо;

устриці, молюски та мідії;

крупи;

яйця;

бобові;

броколі та капуста.

Експерти також переконані, що продукти з високим вмістом магнію та омега3 здатні допомогти тим, хто має підвищений кортизол. Ці речовини є в таких продуктах.

свіжа риба;

рибні консерви;

різне насіння, а особливо льону та чіа;

оливкова олія;

волоські горіхи;

авокадо.

А коли точно час звернутися до лікаря? Якщо наднирники будуть у критичному стані, це буде важко не помітити. Наприклад, хвороба Аддисона є одним із захворюванням наднирників. Воно супроводжується гіперпігментацією шкіри, постійною слабкістю, розладами ШКТ, відсутністю апетиту та сильним схудненням.

У разі таких симптомів не треба покладатися лише на сон та харчування, а звернутися до нефролога за професійною допомогою. Проблеми з наднирниками точно збільшать коливання кортизолу в організмі, тож без медичної допомоги не обійтися.

Тепер, коли знаєш, як знизити кортизол без таблеток, читай, чи впливає рівень гормону стресу на хронічну втому.

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