Как снизить кортизол: советы по нормализации гормона стресса без таблеток

Фото Unsplash Кортизол — гормон, выделяющийся при стрессе, тяжелых физических нагрузках и других непредвиденных ситуациях. Его избыточное количество вызывает тяжелые заболевания, которые следует лечить медикаментозно. Но в некоторых случаях для снижения его уровня достаточно соблюдать простые правила. Эксперты и врачи рассказали изданию Woman&Home, как снизить кортизол в организме. Как снизить кортизол в организме в домашних условиях Следует понимать, что именно стресс провоцирует повышение кортизола. Так что единственный путь ограничить негативное влияние гормона — попытаться избегать стрессовых ситуаций. А еще уделять время физической активности, медитациям и любимым хобби. Эти действия повысят уровень серотонина и дофамина — гормонов, являющихся антиподами кортизола по своей сути. Кроме того, следует пересмотреть количество потребленного кофеина в день. Он является стимулятором, провоцирующим повышение уровня кортизола в крови. Если выпить слишком много кофе, может возникнуть чувство беспокойства и нервозности. Ну и, конечно, плохой отдых и повышенный кортизол — постоянные спутники друг друга. Когда мы не высыпаемся, организм испытывает стресс и компенсирует это выбросом соответствующего гормона. Так он хочет нас поддержать, если чувствует, что мы на грани своих возможностей. Поэтому важно иметь хороший сон, достаточно отдыхать и соблюдать режим. Читать по теме Стресс или наследственность: в Украине растет количество больных раком — как это объясняют онкологи Сколько в Украине больных раком и где проводят бесплатное лечение. Какие продукты снижают кортизол Также есть тесная связь между уровнем сахара в крови и кортизолом. Чтобы наладить работу гормона, нужно организовать здоровое и сбалансированное питание и поддерживать стабильный уровень сахара. Лучше ограничить употребление рафинированного сахара и углеводов с высокой степенью переработки. Вместо этого выбрать цельные или минимально обработанные продукты с белком и полезными жирами.Вместо добавленного сахара лучше выбрать натуральный: патоку, свежие или сухие фрукты. Надо пить достаточно жидкости, поскольку обезвоживание тоже повышает уровень кортизола. Поддержать надпочечники, выделяющие кортизол, можно, употребляя продукты с большим количеством витаминов группы B. Витамин B12 помогает организму усваивать другие питательные вещества, особенно железо, белки и углеводы. Именно они помогают нам чувствовать себя менее уставшими, поэтому соответственно не провоцировать повышение кортизола. Обрати внимание на следующие продукты: говядина; субпродукты; курица, индейка и другое нежирное белое мясо; устрицы, моллюски и мидии; крупы; яйца; бобовые; брокколи и капусты. Эксперты также убеждены, что продукты с высоким содержанием магния и омега3 способны помочь тем, кто имеет повышенный кортизол. Эти вещества есть в следующих продуктах. свежая рыба; рыбные консервы; разные семена, а особенно льна и чиа; оливковое масло; грецкие орехи; авокадо. А когда точно пора обратиться к врачу? Если надпочечники будут в критическом состоянии, это будет трудно не заметить. Например, болезнь Аддисона является одним из заболеваний надпочечников. Оно сопровождается гиперпигментацией кожи, постоянной слабостью, расстройствами ЖКТ, отсутствием аппетита и сильным похудением. В случае таких симптомов не следует полагаться только на сон и питание, а обратиться к нефрологу за профессиональной помощью. Проблемы с надпочечниками точно увеличат колебания кортизола в организме, так что без медицинской помощи не обойтись. Теперь, когда знаешь, как снизить кортизол без таблеток, читай, влияет ли уровень гормона стресса на хроническую усталость.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Здоровье Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter