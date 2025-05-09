Как снизить кортизол: советы по нормализации гормона стресса без таблеток

Кортизол — гормон, выделяющийся при стрессе, тяжелых физических нагрузках и других непредвиденных ситуациях. Его избыточное количество вызывает тяжелые заболевания, которые следует лечить медикаментозно. Но в некоторых случаях для снижения его уровня достаточно соблюдать простые правила. Эксперты и врачи рассказали изданию Woman&Home, как снизить кортизол в организме.

Как снизить кортизол в организме в домашних условиях

Следует понимать, что именно стресс провоцирует повышение кортизола. Так что единственный путь ограничить негативное влияние гормона — попытаться избегать стрессовых ситуаций.

А еще уделять время физической активности, медитациям и любимым хобби. Эти действия повысят уровень серотонина и дофамина — гормонов, являющихся антиподами кортизола по своей сути.

Кроме того, следует пересмотреть количество потребленного кофеина в день. Он является стимулятором, провоцирующим повышение уровня кортизола в крови. Если выпить слишком много кофе, может возникнуть чувство беспокойства и нервозности.

Ну и, конечно, плохой отдых и повышенный кортизол — постоянные спутники друг друга. Когда мы не высыпаемся, организм испытывает стресс и компенсирует это выбросом соответствующего гормона. Так он хочет нас поддержать, если чувствует, что мы на грани своих возможностей.

Поэтому важно иметь хороший сон, достаточно отдыхать и соблюдать режим.

Какие продукты снижают кортизол

Также есть тесная связь между уровнем сахара в крови и кортизолом. Чтобы наладить работу гормона, нужно организовать здоровое и сбалансированное питание и поддерживать стабильный уровень сахара.

Лучше ограничить употребление рафинированного сахара и углеводов с высокой степенью переработки. Вместо этого выбрать цельные или минимально обработанные продукты с белком и полезными жирами.

Вместо добавленного сахара лучше выбрать натуральный: патоку, свежие или сухие фрукты. Надо пить достаточно жидкости, поскольку обезвоживание тоже повышает уровень кортизола.

Поддержать надпочечники, выделяющие кортизол, можно, употребляя продукты с большим количеством витаминов группы B. Витамин B12 помогает организму усваивать другие питательные вещества, особенно железо, белки и углеводы. Именно они помогают нам чувствовать себя менее уставшими, поэтому соответственно не провоцировать повышение кортизола.

Обрати внимание на следующие продукты:

говядина;

субпродукты;

курица, индейка и другое нежирное белое мясо;

устрицы, моллюски и мидии;

крупы;

яйца;

бобовые;

брокколи и капусты.

Эксперты также убеждены, что продукты с высоким содержанием магния и омега3 способны помочь тем, кто имеет повышенный кортизол. Эти вещества есть в следующих продуктах.

свежая рыба;

рыбные консервы;

разные семена, а особенно льна и чиа;

оливковое масло;

грецкие орехи;

авокадо.

А когда точно пора обратиться к врачу? Если надпочечники будут в критическом состоянии, это будет трудно не заметить. Например, болезнь Аддисона является одним из заболеваний надпочечников. Оно сопровождается гиперпигментацией кожи, постоянной слабостью, расстройствами ЖКТ, отсутствием аппетита и сильным похудением.

В случае таких симптомов не следует полагаться только на сон и питание, а обратиться к нефрологу за профессиональной помощью. Проблемы с надпочечниками точно увеличат колебания кортизола в организме, так что без медицинской помощи не обойтись.

Теперь, когда знаешь, как снизить кортизол без таблеток, читай, влияет ли уровень гормона стресса на хроническую усталость.

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