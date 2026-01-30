Цена бессонницы: как привычка ложиться после полуночи разрушает твое сердце и сосуды

Многие из нас привыкли считать себя ночными совами, оправдывая продуктивность в темное время суток особенностями характера. Однако свежее исследование, опубликованное в журнале Американской ассоциации сердца, заставляет взглянуть на этот образ жизни под другим углом. Ученые пришли к выводу: регулярный поздний сон — это не просто привычка, а серьезный фактор риска для сердечно-сосудистой системы.

По данным ученых, люди, ведущие активный ночной образ жизни, имеют на 16% более высокий риск столкнуться с сердечным приступом или инсультом по сравнению с теми, кто привык просыпаться на рассвете.

Когда внутренние часы идут наперекор природе

Главной проблемой вечерних людей является так называемое циркадное смещение. Как объясняет ведущий автор исследования Сина Кианерси из Гарвардской медицинской школы, внутренние биологические часы таких людей часто входят в резонанс с природным световым циклом и социальным графиком.

Когда организм вынужден работать или принимать пищу в то время, когда он должен отдыхать, возникает системный сбой. Это приводит не только к хронической усталости, а и к физиологическим изменениям, которые негативно влияют на сосуды и сердечную мышцу.

Стиль жизни после полуночи: скрытые угрозы

Масштабное исследование охватило более 300 000 взрослых (средний возраст участников — 57 лет). Анализ показал, что ночной образ жизни почти всегда влечет за собой цепочку вредных привычек. Совы значительно чаще имеют проблемы с качеством питания, склонны к курению и страдают от хронического недосыпа.

Цифры впечатляют: распространенность проблем с сердечно-сосудистым здоровьем среди убежденных ночных сов на 79% выше, чем у сторонников раннего подъема. При этом исследователи заметили интересную особенность — связь между поздним сном и болезнями сердца оказалась значительно сильнее среди женщин.

Можно ли исправить ситуацию

Эксперты подчеркивают: эти выводы не являются приговором для тех, кто не может уснуть раньше двух часов ночи. Большинство факторов риска поддаются коррекции. Профессор Кристен Кнутсон из Северо-Западного университета подчеркивает, что повышенный риск частично связан с модифицируемым поведением.

Если ты от природы являешься совой, важно уделять двойное внимание другим аспектам здоровья: контролировать вес, следить за уровнем холестерина и сахара в крови, избегать курения и обеспечить себе хотя бы минимальную регулярную физическую активность.

Крепкие циркадные ритмы — это фундамент здоровья. Нарушение биологических часов из-за нерегулярного сна, джетлагов или светового загрязнения ночью провоцирует развитие диабета 2 типа, ожирения и высокого артериального давления. Поэтому возвращение к природным ритмам может стать лучшей инвестицией в ваше долголетие.

