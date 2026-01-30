Ціна безсоння: як звичка лягати після опівночі руйнує твоє серце та судини

Багато хто з нас звик вважати себе нічною совою, виправдовуючи продуктивність у темну пору доби особливостями характеру. Проте свіже дослідження, опубліковане в журналі Американської асоціації серця, змушує поглянути на цей спосіб життя під іншим кутом. Науковці дійшли висновку: регулярний пізній сон — це не просто звичка, а серйозний фактор ризику для серцево-судинної системи.

За даними вчених, люди, які ведуть активний нічний спосіб життя, мають на 16% вищий ризик зіткнутися з серцевим нападом або інсультом порівняно з тими, хто звик прокидатися на світанку.

Коли внутрішній годинник іде всупереч природі

Головною проблемою вечірніх людей є так зване циркадне зміщення. Як пояснює провідна авторка дослідження Сіна Кіанерсі з Гарвардської медичної школи, внутрішній біологічний годинник таких людей часто входить у резонанс із природним світловим циклом та соціальним графіком.

Коли організм змушений працювати або споживати їжу в той час, коли він має відпочивати, виникає системний збій. Це призводить не лише до хронічної втоми, а й до фізіологічних змін, які негативно впливають на судини та серцевий м’яз.

Стиль життя після опівночі: приховані загрози

Масштабне дослідження охопило понад 300 000 дорослих (середній вік учасників — 57 років). Аналіз показав, що нічний спосіб життя майже завжди тягне за собою ланцюжок шкідливих звичок. Сови значно частіше мають проблеми з якістю харчування, схильні до куріння та страждають від хронічного недосипу.

Цифри вражають: поширеність проблем із серцево-судинним здоров’ям серед переконаних нічних сових на 79% вища, ніж у прихильників раннього підйому. При цьому дослідники зауважили цікаву особливість — зв’язок між пізнім сном та хворобами серця виявився значно міцнішим серед жінок.

Чи можна виправити ситуацію

Експерти наголошують: ці висновки не є вироком для тих, хто не може заснути раніше другої години ночі. Більшість факторів ризику піддаються корекції. Професор Крістен Кнутсон із Північно-Західного університету підкреслює, що підвищений ризик частково пов’язаний з модифікованою поведінкою.

Якщо ти від природи є совою, важливо приділяти подвійну увагу іншим аспектам здоров’я: контролювати вагу, стежити за рівнем холестерину та цукру в крові, уникати куріння та забезпечити собі хоча б мінімальну регулярну фізичну активність.

Міцні циркадні ритми — це фундамент здоров’я. Порушення біологічного годинника через нерегулярний сон, джетлаги або світлове забруднення вночі провокують розвиток діабету 2 типу, ожиріння та високого артеріального тиску. Тому повернення до природних ритмів може стати найкращою інвестицією у ваше довголіття.

