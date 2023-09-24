Незацікавленість та лікування наосліп: вісім “червоних прапорців”, які свідчать про некомпетентність гінеколога

За останні роки рівень медицини в Україні суттєво зріс, а з ним і рівень клієнтоорієнтованості.

Щорічний чекап здоров’я стає звичною профілактикою, а відвідування лікаря більше не вселяє страх, а, навпаки, довіру та впевненість у власному організмі.

Для жінок одним з найважливіших є обстеження органів малого тазу, тож ми вирішили дізнатись як знайти свого лікаря-гінеколога. В цьому нам допоможе заслужена лікарка України, гінекологиня та ендокринологиня Людмила Самченко.

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Як вибрати гінеколога

Звісно, перше, на що я рекомендую звернути увагу при виборі гінеколога — стаж та категорія кваліфікації.

Також пошукай відгуки пацієнтів про конкретного спеціаліста. Зрозуміло, що ми всі різні й комусь лікар може ідеально підійти, а комусь — навпаки. Але в будь-якому випадку, у хорошого фахівця більшість рекомендацій будуть схвальними.

Якщо жінка вже прийшла на прийом, як оцінити чи підходить їй саме цей лікар-гінеколог

Загалом, спеціаліст має бути дуже емпатичним та зацікавленим у своїй клієнтці. Якщо ти вже на прийомі, то зверни увагу на ваше знайомство: чи містить воно опитування не тільки про сьогоднішні скарги, але й загалом про історію хвороб або станів.

Лікар може запитати про твоє сексуальне життя, але має бути максимально тактовним, не висуваючи власну думку про той чи інший факт. Від спеціаліста не мають звучати слова осуду, дискримінації — лише повага.

Гінеколог це не просто лікар, а той, кому ти маєш змогу розповісти про будь-які інтимні проблеми або питання.

На першому прийомі лікар-гінеколог має попереджати про всі маніпуляції, які будуть відбуватися з пацієнткою, щоб не викликати зніяковіння.

Якими навичками повинен володіти спеціаліст

Щодо практичних навичок, хороший гінеколог матиме їх, як в оперативному, так і в консервативному лікуванні — тільки так він може оцінити ситуацію, яка хвилює для клієнтку. Також цей лікар повинен володіти УЗД-діагностикою геніталій.

Покроковість дій завжди має бути такою: скарга пацієнтки, огляд, УЗД-обстеження, іноді додаткові аналізи, і тільки потім діагноз.

Коли у дівчини має бути перший огляд у гінеколога

Перший візит дівчина має здійснити з появою менструації. Але якщо з’явились будь-які скарги ще до того, звісно, необхідно відразу звернутися до лікаря.

У віці 10-13 років перші огляди у гінеколога мають проводитись лише після специфічних бесід з дитиною про розвиток жінки та лише в присутності мами або інших близьких жінок з родини.

При необхідності може проводитися зовнішній огляд та зовнішнє ультразвукове обстеження — ці методи не травмують дитину і не завдають їй ніякої шкоди та болю.

Звісно, все це має будуватись на наданні інформації в доступній формі для дитини, пояснень, якщо потрібно, та ставленні до неї з повагою.

Які є “червоні прапорці”, що свідчать про некомпетентність лікаря-гінеколога

Нераціональне призначення лабораторних досліджень

Розповсюдженою, на жаль, є ситуація, коли лікар ставить остаточний діагноз та призначає повноцінне лікування лише на основі клінічної картини, без лабораторної та інструментальної діагностики.

Має бути комплексний підхід до лікування, а не миттєве призначення умовних антибіотиків “про всяк випадок”.

По другому пункту варто сказати про нераціональне призначення лабораторних досліджень, які не відповідають скаргам пацієнтки. Якщо, припустимо, ти пришла на щорічний огляд і не маєш жодних скарг, а лікар радить, наприклад, перевірити гормональний фон просто для профілактики — це свідчить про те, що з тебе просто хочуть стягнути додаткову плату.

Якщо у тебе регулярний менструальний цикл та немає жодних скарг загалом, тобі не потрібні гормональні дослідження. В разі ж якщо у тебе “збився” цикл або його взагалі немає тривалий час — так, це доречно.

Лікар не проговорює результати досліджень

Також не є нормою, коли лікар не проговорює результати досліджень. Він чи вона має доступно та чітко донести до відома пацієнтки, яка ситуація склалася: чи вона контрольована, наскільки серйозна, як з нею впоратися та скільки часу на це піде, який план дій. У жодному разі спеціаліст не має залишати клієнтку з усіма цими питаннями сам на сам.

Нехтування збором анамнезу

Четвертий “червоний прапорець” — нехтування збором анамнезу: опитування про статеве життя, захворювання, алергії, медикаменти, які ти зараз приймаєш тощо.

Це свідчить про некомпетентність лікаря і відповідно неспроможність поставити точний діагноз та призначити коректне лікування. Такий лікар може не тільки не допомогти, але й нашкодити.

Наприклад, якщо спеціаліст направив тебе на гормональні дослідження і не поцікавився що ти зараз приймаєш, а ти на гормональних контрацептивах, то результати аналізів будуть некоректними.

Чим більше тебе розпитує гінеколог про твоє здоров’я, тим краще.

Незацікавленість лікаря

Найбільше критиці піддаються ті спеціалісти, які не можуть вислухати скарги клієнтки.

— На моїй практиці було безліч пацієнток, які звертались з інтимними проблемами, що заподіяли шкоду їх психо-емоційному здоров’ю. Це стосувалося проблем в статевих стосунках, сексуального життя після пологів і навіть насильства, — говорить Людмила Самченко.

Це дуже серйозно, тому й лікар має відноситись з належною увагою до кожної пацієнтки. Тому я б навіть сказала, що хороший гінеколог — це і психолог для клієнтки.

Призначення препаратів “про всяк випадок”

Призначення лікарем великої кількості препаратів “про всяк випадок”. Зазвичай хвороба лікується одним-двома лікарськими засобами, через їх комбінований склад, тож він не має доповнюватись великою кількістю допоміжних препаратів.

Безпідставне призначення антибіотиків

Ще один “червоний прапорець” — призначення лікарем без ніяких підстав антибактеріальної терапії, оскільки вона заподіє непоправної шкоди здоров’ю пацієнтки. Її призначення має бути завжди доказовим.

Деякі лікарі можуть призначати лікування антибіотиками від папілома вірусу або ерозії шийки матки, хоча загалом і те й інше є у більшості жінок, які живуть статевим життям. Специфічного лікування цих захворювань не існує, тому коли лікар призначає багато досліджень, методів лікування та медикаментів, варто звернутися до іншого.

Пам’ятай, що лікар не має наполягати на ухваленні якогось рішення, а якщо тобі щось незрозуміло, не соромся — запитай, уточни. В разі невпевненості у вірності серйозних кроків лікування звернися за консультацією до іншого спеціаліста, адже це твоє здоров’я.

Жіноче здоров’я — дуже чутливе, і стежити за ним потрібно систематично та ретельно. Вчасні огляди та звернення до лікаря можуть запобігти багатьом важких захворюванням та неприємним діагнозам. Читай, які тривожні дзвіночки повідомляють жінці, що варто звертатися до гінеколога.

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