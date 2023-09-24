Незаинтересованность и лечение вслепую: восемь “красных флажков”, свидетельствующих о некомпетентности гинеколога

В последние годы уровень медицины в Украине существенно вырос, а с ним и уровень клиентоориентированности.

Ежегодный чекап здоровья становится привычной профилактикой, а посещение врача больше не внушает страх, а, наоборот, доверие и уверенность в собственном организме.

Для женщин одним из важнейших является обследование органов малого таза, поэтому мы решили узнать, как найти своего врача-гинеколога. В этом поможет заслуженный врач Украины, гинеколог и эндокринолог Людмила Самченко.

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Как выбрать гинеколога

Конечно, первое, на что я рекомендую обратить внимание при выборе гинеколога — стаж и категория квалификации.

Также поищи отзывы пациентов о конкретном специалисте. Понятно, что все мы разные и кому-то врач может идеально подойти, а кому-то — наоборот. Но в любом случае, у хорошего специалиста большинство рекомендаций будут одобрительными.

Если женщина уже пришла на прием, как оценить подходит ли ей именно этот врач-гинеколог

В целом специалист должен быть очень эмпатичным и заинтересованным в своей клиентке. Если ты уже на приеме, то обрати внимание на ваше знакомство: содержит ли оно опрос не только о сегодняшних жалобах, но и вообще об истории болезней или состояний.

Врач может спросить о твоей сексуальной жизни, но должен быть максимально тактичен, не выдвигая собственное мнение о том или ином факте. От специалиста не должны звучать слова осуждения, дискриминации — только уважение.

Гинеколог это не просто врач, а тот, кому у тебя есть возможность рассказать о любых интимных проблемах или вопросах.

На первом приеме врач-гинеколог должен предупреждать о всех манипуляциях, которые будут происходить с пациенткой, чтобы не вызвать смущения.

Какими навыками должен владеть специалист

Что касается практических навыков, хороший гинеколог будет иметь их как в оперативном, так и в консервативном лечении — только так он может оценить ситуацию, которая волнует клиентку. Также этот врач должен обладать УЗИ-диагностикой гениталий.

Пошаговость действий всегда должна быть такой: жалоба пациентки, осмотр, УЗИ-обследование, иногда дополнительные анализы и только потом диагноз.

Когда у девушки должен быть первый осмотр у гинеколога

Первый визит девушка должна совершить с появлением менструации. Но если появились какие-либо жалобы еще до того, конечно, необходимо сразу обратиться к врачу.

В возрасте 10-13 лет первые осмотры у гинеколога должны проводиться только после специфических бесед с ребенком о развитии женщины и только в присутствии мамы или других близких женщин из семьи.

При необходимости может проводиться внешний осмотр и наружное ультразвуковое обследование — эти методы не травмируют ребенка и не причиняют ему никакого вреда и боли.

Конечно, все это должно строиться на предоставлении информации в доступной форме для ребенка, пояснений, если нужно, и отношении к нему с уважением.

Какие красные флажки свидетельствуют о некомпетентности врача-гинеколога

Нерациональное назначение лабораторных исследований

Распространена, к сожалению, ситуация, когда врач ставит окончательный диагноз и назначает полноценное лечение только на основе клинической картины, без лабораторной и инструментальной диагностики.

Должен быть комплексный подход к лечению, а не мгновенное назначение условных антибиотиков “на всякий случай”.

По второму пункту следует сказать о нерациональном назначении лабораторных исследований, не соответствующих жалобам пациентки. Если, допустим, ты пришла на ежегодный осмотр и нет никаких жалоб, а врач советует, например, проверить гормональный фон просто для профилактики — это свидетельствует о том, что с тебя просто хотят взыскать дополнительную плату.

Если у тебя регулярный менструальный цикл и нет жалоб в целом, тебе не нужны гормональные исследования. Если же у тебя “сбился” цикл или его вообще нет длительное время — да, это уместно.

Врач не проговаривает результаты исследований

Также не является нормой, когда врач не говорит результаты исследований. Он или она должна доступно и четко донести до сведения пациентки, какая ситуация сложилась: контролируема ли она, насколько серьезна, как с ней справиться и сколько времени на это уйдет, какой план действий. В любом случае специалист не должен оставлять клиентку со всеми этими вопросами один на один.

Пренебрежение сбором анамнеза

Четвертый “красный флажок” — пренебрежение сбором анамнеза: опрос о половой жизни, заболеваниях, аллергии, медикаментах, которые ты сейчас принимаешь и т.д.

Это свидетельствует о некомпетентности врача и, соответственно, неспособности поставить точный диагноз и назначить корректное лечение. Такой врач может не только не помочь, но и навредить.

К примеру, если специалист направил тебя на гормональные исследования и не поинтересовался что ты сейчас принимаешь, а ты на гормональных контрацептивах, то результаты анализов будут некорректными.

Чем больше тебя расспрашивает гинеколог о твоем здоровье, тем лучше.

Незаинтересованность врача

Больше критике подвергаются те специалисты, которые не могут выслушать жалобы клиентки.

— На моей практике было множество пациенток, которые обращались с интимными проблемами, причинившими вред их психоэмоциональному здоровью. Это касалось проблем в половых отношениях, сексуальной жизни после родов и даже насилия, — говорит Людмила Самченко.

Это очень серьезно, поэтому врач должен относиться с должным вниманием к каждой пациентке. Поэтому я бы даже сказала, что хороший гинеколог — это и психолог для клиентки.

Назначение препаратов “на всякий случай”

Назначение врачом большого количества препаратов “на всякий случай”. Обычно болезнь лечится одним-двумя лекарственными средствами через их комбинированный состав, поэтому он не должен дополняться большим количеством вспомогательных препаратов.

Безосновательное назначение антибиотиков

Еще один “красный флажок” — назначение врачом без оснований антибактериальной терапии, поскольку она причинит непоправимый вред здоровью пациентки. Ее предназначение должно быть всегда доказательным.

Некоторые врачи могут назначать лечение антибиотиками от папиллома вируса или эрозии шейки матки, хотя в целом и то и другое есть у большинства женщин, живущих половой жизнью. Специфического лечения этих заболеваний не существует, поэтому, когда врач назначает много исследований, методов лечения и медикаментов, следует обратиться к другому.

Помни, что врач не должен настаивать на принятии какого-либо решения, а если тебе что-то непонятно, не стесняйся — спроси, уточни. В случае неуверенности в верности серьезных шагов лечения обратись за консультацией к другому специалисту, ведь это твое здоровье.

Женское здоровье очень чувствительно, и следить за ним нужно систематически и тщательно. Своевременные осмотры и обращение к врачу помогут избежать много тяжелых заболеваний и неприятных диагнозов. Читай, какие тревожные звоночки сообщают женщине, что следует обращаться к гинекологу.

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