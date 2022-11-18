Тревожные звоночки для женщины: гинеколог рассказала, когда следует обращаться к врачу

Женское здоровье очень чувствительно, и следить за ним нужно систематически и тщательно. Своевременные осмотры и обращение к врачу помогут избежать много тяжелых заболеваний и неприятных диагнозов.
Об этом также напоминает и врач-гинеколог Лилия Левенец. Она объясняет, что несколько симптомов и неотложных состояний сигнализируют о необходимости немедленного обращения к специалисту.
Также особенно следует следить за своим самочувствием во время беременности. Беременная обязательно должна обратиться к гинекологу, если:
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Также не стоит медлить, если у тебя появились боли в пояснице, боли при мочеиспускании или внезапная тошнота и рвота, повышение температуры — все это может навредить организму не только женщины, но и ребенка. Важно также следить за подвижностью плода: чрезмерная подвижность или отсутствие движений на протяжении 12 часов является опасным сигналом.
Многие необходимые обследования для беременных можно пройти совершенно бесплатно. Читай, какие именно медицинские осмотры и где проводятся бесплатно.
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