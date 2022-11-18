Тревожные звоночки для женщины: гинеколог рассказала, когда следует обращаться к врачу

Женское здоровье очень чувствительно, и следить за ним нужно систематически и тщательно. Своевременные осмотры и обращение к врачу помогут избежать много тяжелых заболеваний и неприятных диагнозов.

Об этом также напоминает и врач-гинеколог Лилия Левенец. Она объясняет, что несколько симптомов и неотложных состояний сигнализируют о необходимости немедленного обращения к специалисту.

Когда нужно идти к гинекологу?

Если ты наблюдаешь кровотечение в любом возрасте и в любой день цикла;

чувствуешь резкую боль внизу живота;

кровотечение и боль внизу живота на фоне задержки менструации и положительного теста на беременность;

если идут обильные месячные со сгустками, длящиеся более трех дней;

наблюдаешь значительные патологические выделения из половых путей и повышение температуры тела;

чувствуешь головокружение и теряешь сознание посредине цикла или во время менструации;

имеешь боль и кровотечение, возникшие во время или после полового акта.

Когда нужно идти к гинекологу беременной женщине?

Также особенно следует следить за своим самочувствием во время беременности. Беременная обязательно должна обратиться к гинекологу, если:

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есть боли внизу живота. Тупая, тягучая боль или ритмические сокращения матки могут быть предвестниками выкидыша;

присутствует дискомфорт в зоне живота и если матка долго находится в тонусе — все это может навредить беременности;

замечены отеки на теле, головные боли, головокружение, мерцание муравьев, сетки перед глазами, потемнение в глазах.

Также не стоит медлить, если у тебя появились боли в пояснице, боли при мочеиспускании или внезапная тошнота и рвота, повышение температуры — все это может навредить организму не только женщины, но и ребенка. Важно также следить за подвижностью плода: чрезмерная подвижность или отсутствие движений на протяжении 12 часов является опасным сигналом.

Многие необходимые обследования для беременных можно пройти совершенно бесплатно. Читай, какие именно медицинские осмотры и где проводятся бесплатно.

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