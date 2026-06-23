Стиль жизни Шоу-биз

Майкл 2: когда выйдет продолжение байопика о Майкле Джексоне

Ольга Петухова, редактор сайта 23 июня 2026, 21:00 2 мин.
майкл 2
Фото IMDb

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