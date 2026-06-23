Майкл 2: когда выйдет продолжение байопика о Майкле Джексоне

Киностудия Lionsgate официально подтвердила запуск в производство сиквела под названием Майкл 2 (Michael 2).

Это решение является вполне логичным, ведь первая часть принесла создателям байопика феноменальные кассовые сборы.

Майкл: что известно об успехе первого фильма

Фильм Майкл, который вышел в апреле 2026 года, произвёл настоящий фурор: он собрал в мировом прокате более 700 миллионов долларов и имеет шанс приблизиться к отметке в один миллиард.

Майкл стал самым кассовым музыкальным байопиком в истории кинематографа, обойдя даже Богемская рапсодия.

Фильм рассказывает о жизни короля поп-музыки — от ранних лет в группе Jackson 5 до триумфального тура Bad в конце 1980-х годов. Главную роль блестяще исполнил племянник певца — Джаафар Джексон.

Когда выйдет Майкл 2: дата

Главным сюрпризом для всех стало то, что сиквел готовят ускоренными темпами. Исполнительный директор Lionsgate Джон Фелтгаймер во время пресс-конференции для аналитиков рынка заявил: “Мы верим, что нам осталось рассказать ещё много историй и поделиться огромным количеством музыки”.

Как оказалось, продюсеры заранее просчитали потенциал Майкла 2. Глава Lionsgate Motion Picture Адам Фогельсон раскрыл эксклюзивную деталь: от 25% до 30% материала для Майкла 2 уже отснято — это кадры из первой части, которые не вошли в финальную версию.

Это существенно сократит бюджет и время ожидания премьеры. По словам Фогельсона, сиквел будет большим и зрелищным фильмом.

Сценарист Джон Логан и режиссёр Антуан Фукуа планируют во второй части сосредоточиться на позднем этапе жизни Майкл Джексон — подготовке альбома Thriller, доминировании в поп-культуре, а также на сложных личных и юридических противостояниях и скандалах, которые сопровождали артиста в 1990-х и 2000-х годах.

Значительная часть хитов намеренно не вошла в первый фильм, чтобы прозвучать в новой картине.

Так что, хотя официальной даты релиза пока нет, ждать осталось недолго.

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