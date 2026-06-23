Майкл 2: коли вийде продовження байопіка про Майкла Джексона

Кіностудія Lionsgate офіційно підтвердила запуск у виробництво сиквелу під назвою Майкл 2 (Michael 2).

Це рішення є цілком логічним, адже перша частина принесла творцям байопіку феноменальні касові збори.

Майкл: що відомо про успіх першої стрічки

Стрічка Майкл, яка вийшла у квітні 2026 року, зробила справжній фурор, вона зібрала у світовому прокаті понад 700 мільйонів доларів і має шанс наблизитися до мільярдної позначки.

Майкл став найкасовішим музичним байопіком в історії кінематографа, обійшовши навіть Богемну рапсодію.

Фільм розповідає про життя поп-короля від ранніх років у гурті Jackson 5 до тріумфального туру Bad наприкінці 1980-х років. Головну роль блискуче виконав небіж співака — Джаафар Джексон.

Коли вийде Майкл 2: дата

Головним сюрпризом для всіх стало те, що сиквел готують прискореними темпами. Виконавчий директор Lionsgate Джон Фелтгаймер під час прес-конференції для аналітиків ринку заявив: “Ми віримо, що нам залишилося розповісти ще багато історій і поділитися величезною кількістю музики”.

Як виявилося, продюсери заздалегідь прорахували потенціал Майкла 2. Голова Lionsgate Motion Picture Адам Фогельсон розкрив ексклюзивну деталь: від 25% до 30% матеріалу для Майкла 2 вже відзнято — це кадри з першої частини, які не увійшли у фінальну версію.

Це суттєво скоротить бюджет і час очікування прем’єри. За словами Фогельсона, сиквел буде великим і видовищним кіно.

Сценарист Джон Логан та режисер Антуан Фукуа планують у другій частині зосередитися на пізньому етапі життя Джексона — підготовці альбому Thriller, домінуванні у поп-культурі, а також на складних особистих та юридичних суперництвах і скандалах, які супроводжували артиста у 1990-х та 2000-х роках.

Значна частина хітів навмисно не увійшла до першого фільму, щоб прозвучати у новій картині.

Тож хоча поки офіційної дати релізу немає, чекати лишається недовго.

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