Фантастичні кадри: українські полярники показали незвичний млинцевий лід

Українські полярники оприлюднили світлину природнього антарктичного явища — млинцевого льоду. Такий лід може утворюватися й на поверхні прісних водойм, але полярні регіони мають сприятливіші для цього умови.

Про це розповіли у Національному антарктичному науковому центрі.

Млинцевий лід: що це таке

Млинцевий лід — це лід у формі млинців, який має вигляд круглих шматочків із піднятими обідками. Українські науковці розповіли, як саме утворюється млинцевий лід.

Перший спосіб утворення млинцевого льоду — це скупчення густої маси криги або снігу. Ця маса замерзає у вигляді окремих шматочків під дією слабкого морозу, невеликого вітру та хвиль. Льодяні шматочки стають круглої форми, коли обточуюються одне об одного. Далі вони можуть розтанути або застигнути у тонку льодову кору (до 10 см), яка називається ніласом.

За другого способу утворення млинцевого льоду — нілас ламається та обточується під дією вітру та хвиль, таким чином він перетворюється на окремі “млинці”. Також це може статися і з трохи товщим (до 15 см) молодим льодом.

— На фото крижаний покрив дуже гарно підсвічений низьким зимовим сонцем (нагадуємо, що в Антарктиці зараз саме ця пора року). Взимку біля Вернадського воно з’являється лише на кілька годин і не піднімається високо над горизонтом. Зате які фантастичні кадри можна зловити, — кажуть українські полярники.

Вказується, що млинцевий лід має діаметр від 30 см до навіть кількох метрів.

Раніше ми повідомляли, що за ініціативи України в Антарктиці буде новий природоохоронний район.

Фото: Яна Лєсна

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!