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Фантастичні кадри: українські полярники показали незвичний млинцевий лід

Марина Слизовська 08 Серпня 2026, 19:00 2 хв.
Млинцевий лід

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